ترامب يوقع اليوم أمرا بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"

قال مسؤول في البيت الأبيض -الخميس- إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا -الجمعة- لبدء عملية إعادة تسمية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لتكون "وزارة الحرب".

ومن المنتظر أن يسمح الأمر التنفيذي لوزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزارة الدفاع باستخدام ألقاب ثانوية مثل "وزير الحرب"، و"وزارة الحرب"، و"نائب وزير الحرب" في المراسلات الرسمية والاتصالات العامة.

ومنذ عودته للبيت الأبيض شرع ترامب في إعادة تسمية مجموعة من الأماكن والمؤسسات، بما في ذلك خليج المكسيك، وإعادة الأسماء الأصلية للقواعد العسكرية التي غيرت بعد احتجاجات على التسميات.

ويعد تغيير أسماء الوزارات أمرا نادرا، ويتطلب موافقة الكونغرس، لكن الجمهوريين يملكون أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ولم يُظهر قادة الحزب رغبة في معارضة أي من مبادرات ترامب العديدة.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية تُعرف باسم وزارة الحرب حتى عام 1949، عندما وحّد الكونغرس الجيش وقوات البحرية والقوات الجوية عقب الحرب العالمية الثانية، وقد اختير الاسم حينها جزئيًا للإشارة إلى أن الولايات المتحدة في العصر النووي تركّز على منع الحروب، بحسب المؤرخين.

ويرى المراقبون أن إعادة تغيير الاسم مرة أخرى ستكون مكلفة وستتطلب تحديث اللوحات والأوراق الرسمية، ليس فقط في مقر البنتاغون في واشنطن العاصمة، ولكن أيضًا في القواعد العسكرية حول العالم.

ويرى معارضو الفكرة أن خطة تغيير الاسم ليست مكلفة فحسب، بل تشكل أيضًا إلهاءً غير ضروري للبنتاغون، لكن هيغسيث قال إن تغيير الاسم "ليس مجرد كلمات بل يتعلق بعقيدة المحارب".