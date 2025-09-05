مباحثات قطرية أوروبية في الدوحة بشأن غزة

قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث، اليوم الجمعة، في الدوحة مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الوضع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على ضرورة أن تفضي هذه الجهود إلى ضمان حماية المدنيين، والإفراج عن المحتجزين والأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يستقبل الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/GuuvIFhzmy — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) September 5, 2025

وتقوم قطر بدور رئيسي في جهود الوساطة الرامية إلى التوصل لاتفاق على وقف الحرب المستمرة على غزة منذ نحو عامين، ووضع حد لمعاناة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر.

والثلاثاء الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن إسرائيل لم ترد بعد على مقترح الاتفاق الذي سلمه الوسطاء الشهر الماضي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، ودعا المجتمع الدولي لموقف موحد لإيقاف إسرائيل، لا سيما مع تزايد التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفرض السيطرة على الضفة الغربية المحتلة.