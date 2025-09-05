روسيا تعلن دفع تعويضات بشأن الطائرة الأذربيجانية المنكوبة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية بدء صرف التعويضات التأمينية، المتعلقة بطائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي سقطت بالقرب من مدينة أكتاو الكازاخستانية، جراء إطلاق نار عليها في المجال الجوي الروسي قبل 9 أشهر.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته، أمس الخميس، أن شركة ألفا ستراخوفاني الروسية للتأمين دفعت مبلغا قدره مليارا و3 ملايين روبل (ما يعادل حوالي 12.34 مليون دولار) لصالح الخطوط الجوية الأذربيجانية، وهو المبلغ الكامل للتأمين على الطائرة.

وأشار البيان إلى دفع تعويضات من أجل معظم الركاب المصابين أو المتوفين في الحادث، وتلبية مطالب 46 من أصل 62 راكبا بشكل كامل.

ووفقا للبيان، دفعت الشركة تعويضات لـ7 مواطنين روسيين، و35 مواطنا أذربيجانيا، و3 ركاب من قيرغيزستان، وراكب واحد من كازاخستان.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لمتضررين وأقارب متوفين 358.4 مليون روبل (حوالي 4.4 ملايين دولار)، فيما تتواصل الإجراءات المتعلقة بالركاب الآخرين.

وفي 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية نجاة 29 راكبا في حادث تحطم طائرة تابعة لها، بينما كانت تقوم برحلة بين باكو والعاصمة الشيشانية غروزني.

وكانت الطائرة تقل 62 راكبا و5 من أفراد الطاقم، بينهم 37 من المواطنين الأذربيجانيين، و16 روسيا، و6 كازاخستانيين، و3 من قيرغيزستان.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقتها اعتذاره لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، عن الحادث المأساوي الذي وقع في المجال الجوي الروسي، وتسبب في سقوط الطائرة.

وسبق أن أكد مسؤولون أذربيجانيون رفيعو المستوى أن طائرة الركاب الأذربيجانية تعرضت لهجوم من نظام دفاع جوي روسي من نوع "بانتسير إس".