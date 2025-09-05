حفيد مانديلا: محنة الفلسطينيين أسوأ من نظام الفصل العنصري

قال ماندلا مانديلا حفيد الزعيم التاريخي لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا إن حياة الفلسطينيين في ظل "الاحتلال الإسرائيلي" أسوأ من أي شيء عاشه السود في جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، وحث المجتمع الدولي على تقديم العون لهم.

وأدلى مانديلا (51 عاما) بهذه التصريحات في مطار جوهانسبرغ حيث كان يستقل طائرة متجهة إلى تونس للانضمام إلى أسطول يهدف إلى إيصال المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية إلى غزة رغم الحصار البحري الإسرائيلي.

وقال مانديلا "عدد منا ممن زاروا الأراضي المحتلة في فلسطين لم يعودوا إلا باستنتاج واحد وهو أن الفلسطينيين يعانون من شكل من أشكال الفصل العنصري أسوأ بكثير مما شهدناه نحن… نؤمن بأن على المجتمع الدولي أن يواصل دعم الفلسطينيين كما وقفوا معنا جنبا إلى جنب".

وترفض إسرائيل تشبيه حياة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال أو الحصار الاقتصادي منذ أكثر من نصف قرن بحقبة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، عندما كانت الأغلبية السوداء محكومة من قبل حكومة أقلية بيضاء قمعية.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إن الجوع منتشر على نطاق واسع في قطاع غزة، بينما وجد مرصد عالمي للجوع أن ربع السكان يعانون من المجاعة.

وشدد مانديلا على أنه عندما انتهى نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا عام 1994، كان ذلك بعد ضغوطات وعقوبات شديدة من الدول الأخرى.

وأوضح "لقد عزلوا جنوب أفريقيا التي عانت من نظام الفصل العنصري مما أدى لانهياره في النهاية. ونحن نعتقد أن الوقت قد حان لتحقيق ذلك بالنسبة للفلسطينيين".