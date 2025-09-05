ترامب يقرر وقف تمويل جيوش الدول الأوروبية المحاذية لروسيا

أفادت مصادر مطلعة لصحيفة تلغراف البريطانية اليوم الجمعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قررت وقف تمويل وتدريب وتأهيل جيوش الدول الأوروبية المحاذية لروسيا.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أبلغوا دبلوماسيين أوروبيين بهذا القرار الأسبوع الماضي.

ويتم تمويل برامج الدعم الأميركية من قبل الكونغرس، لكن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض أوضح للصحيفة بأن إدارة ترامب لم تطلب تمويلا إضافيا لفترة ما بعد سبتمبر/أيلول 2026، في إطار سعيها لدفع الحلفاء إلى زيادة نفقاتهم الدفاعية.

وبلغت قيمة برامج الدعم والتدريب في أوروبا 1.6 مليار دولار في الفترة من 2018 إلى 2022، وفقا لمكتب الرقابة الحكومية الأميركية.

وقال المسؤول بالبيت الأبيض "في اليوم الأول من ولايته الثانية، وقع الرئيس ترامب مرسوما رئاسيا لإعادة تقييم وإعادة هيكلة برنامج المساعدات الخارجية الأميركية".

وأضاف "تم تنسيق هذا الإجراء مع الدول الأوروبية بما يتماشى مع المرسوم الرئاسي، وركز الرئيس على ضرورة أن تتحمل أوروبا مسؤولية أكبر عن دفاعها".

وكان أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) قد اتفقوا في يونيو/حزيران الماضي على زيادة نفقاتهم الدفاعية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وسيؤدي القرار الأميركي إلى تقليص مئات الملايين من الدولارات من ميزانيات جيوش الدول المجاورة لروسيا، مثل إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

ويأتي في أعقاب اجتماع عقده "تحالف الراغبين"، بقيادة بريطانيا وفرنسا، في باريس، حيث صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن 26 دولة من حلفاء أوكرانيا مستعدة لنشر قوات على الأرض لحماية أوكرانيا من أي هجوم روسي محتمل بعد انتهاء القتال.