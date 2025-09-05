بايدن يخضع لجراحة استئصال خلايا سرطانية

كشفت شبكة إخبارية أميركية أن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن (82 عاما) خضع مؤخرا لعملية جراحية لإزالة خلايا سرطانية من جلده، مشيرة إلى أنه يتعافى بشكل جيد.

وأوضحت شبكة إن بي سي (NBC) أن هذا النوع من العمليات يُعد شائعا لعلاج أكثر سرطانات الجلد انتشارا.

وتأتي الجراحة بعد أشهر من إعلان بايدن في مايو/أيار الماضي إصابته بسرطان البروستاتا، الذي وصفه فريقه الطبي بأنه عدواني لكنه حساس للعلاج الهرموني.

وكان بايدن قد خضع أثناء ولايته الرئاسية في عام 2023 لإزالة آفة جلدية تبيّن لاحقا أنها سرطان الخلايا القاعدية.

وتخضع صحة بايدن الجسدية والذهنية لمتابعة دقيقة منذ سنوات، خصوصا بعد أدائه الضعيف في مناظرته مع الرئيس الحالي دونالد ترامب في يونيو/حزيران 2024، وهو ما دفعه لاحقا إلى إنهاء حملته لإعادة الترشح لولاية ثانية بشكل مفاجئ.

ويعد بايدن أكبر رئيس أميركي سنا عند انتخابه عام 2020، قبل أن يكسر ترامب الرقم القياسي بفوزه في انتخابات 2024 وهو في سن الـ79.

ومنذ مغادرته البيت الأبيض، قلّل بايدن نشاطاته العامة، باستثناء إلقاء خطابات متفرقة، كان آخرها دفاعه عن برنامج الضمان الاجتماعي ضد التخفيضات المقترحة من إدارة ترامب.