بطل فيلم "صوت هند رجب" يحكي ردود الفعل الغربية

أكد الممثل الفلسطيني وبطل فيلم "صوت هند رجب" معتز ملحيس أن الفيلم الذي عرض أمس بمهرجان فينيسيا السينمائي حظي باستقبال جماهيري واسع وغير مسبوق حين صعد طاقم العمل على المسرح، حيث صفق الجمهور 24 دقيقة، تكريما لأرواح أطفال غزة الذين يعانون من ويلات الحرب منذ نحو عامين.

وقال ملحيس -في لقاء مع الجزيرة- إن التصفيق كان سيستمر لوقت أطول بكثير لولا تدخل إدارة المسرح وطلبهم من طاقم العمل النزول عن المنصة.

ويحكي الفيلم الوثائقي قصة الطفلة هند رجب ذات الأعوام الخمسة، التي صوّب عليها الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 355 رصاصة، بعد أن استنجدت بكل العالم لكن لا أحد تمكن من إنقاذها، ويهدف صناع الفيلم لتسليط الضوء على حكايات الفلسطينيين الذي يستحقون الحرية بحسب بطل الفيلم.

ففي يناير/كانون الثاني 2024، لقيت الطفلة الفلسطينية هند رجب مصرعها بعد أن علقت داخل سيارة عائلتها التي تعرضت لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة.

وظلت هند على تواصل عبر الهاتف مع فرق الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني لأكثر من 3 ساعات، تستغيث وتصف ما حولها، قبل أن ينقطع الاتصال، ليعثر عليها بعد أن 12 يوما جثة هامدة إلى جانب أفراد أسرتها، وقد مزقت رصاصات الاحتلال الـ355 جسدها الصغير.

وبحسب ملحيس -الممثل صاحب الـ16 عاما خبرة بالعمل السينمائي- فإن هذه هي المرة الأولى الذي يحظى عمل سينمائي بهذا الحجم من الحفاوة والتأثر من قِبل الجمهور وشعور بالانبهار والصدمة الذي طغى على الجميع منذ بداية عرض الفيلم.

ويضيف أن كل من بالقاعة كان "ينتحب ويبكي" من أول 5 دقائق بالفيلم، تأثرا بالفيلم الذي استخدم تسجيلات صوتية حقيقية للطفلة البطلة هند رجب.

وحول ردود فعل الجمهور الغربي على الفيلم، قال الممثل الفلسطيني إن غالبية الجمهور عبروا له عن صدمتهم وعدم قدرتهم على استيعاب أن هذه القصة حدثت بالفعل في بقعة من الأرض في وقتنا الحاضر وسط صمت العالم، واصفا فيلم "صوت هند رجب" بأنه من أقوى الأفلام التي أنتجتها السينما العالمية وليس فقط العربية والفلسطينية.

وأعرب الممثل الفلسطيني عن إيمانه بأهمية السينما كسلاح لنصرة القضية الفلسطينية خاصة في دول أوروبا والغرب، مشيرا لنجاح دورها في ضرب المزاعم الإسرائيلية وروايتها الزائفة التي تروج لها في الغرب.

وشدد ملحيس على أهمية استخدام الفن ووسائل التواصل الاجتماعي في نسف رواية الاحتلال الإسرائيلي الزائفة عن ما يحدث في غزة، وأنه في ظل تفوق الاحتلال في قوته على العرب والفلسطينيين، فلم يتبق سوى سلاح الفن للمقاومة و"إيصال رسالتنا" للعالم.

يذكر أن عرض فيلم "صوت هند رجب" -للمخرجة التونسية كوثر بن هنية- كان ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي 3 سبتمبر/أيلول الجاري، وهو يوثّق اللحظات الأخيرة للطفلة الفلسطينية هند رجب التي حوصرت داخل سيارة تحت القصف الإسرائيلي وسط تسجيلات صوتية حقيقية.