الجزيرة نت تطلق صفحة خاصة بالعمل الإنساني والإغاثي

أطلق موقع الجزيرة نت صفحة "غوث"، وهي أول صفحة إخبارية في العالم العربي، تركّز على متابعة أخبار وجهود الإغاثة والعمل الإنساني.

وجاء إطلاق الصفحة في اليوم العالمي للعمل الخيري الموافق 5 سبتمبر/أيلول من كل عام، وذلك في ظل اتساع نطاق الحاجات الإنسانية ومجالات العمل الإنساني في العديد من بلدان العالم العربي والإسلامي، خاصة في غزة والسودان.

وتهدف الصفحة إلى تغطية ورصد أبرز الاحتياجات الإغاثية والإنسانية في العالم العربي والإسلامي، خصوصا في المناطق التي تعاني من آثار الحرب، مثل غزة واليمن والسودان وسوريا، أو التي تعرضت لكوارث طبيعية مدمرة مثل الزلازل والفيضانات.

وتسعى الصفحة من خلال أقسامها الثلاثة "مبادرات" و"ملهمون" و"مفاهيم" إلى تسليط الضوء على أهم المبادرات الخيرية والإغاثية في العالم العربي، وتعرض قصصا لأبرز الشخصيات الملهمة في مجال العمل الإنساني، بالإضافة إلى التعريف بأهم المصطلحات والمفاهيم الإغاثية.