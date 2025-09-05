استطلاع: ثلثا الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون

قبل 3 أيام من السقوط المحتمل لحكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، يرغب نحو ثلثي الفرنسيين الذين تراجعت ثقتهم بالثنائي الحاكم لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، في استقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وحسب استطلاع للرأي لأودوكسا باكبون لحساب صحيفة "لوفيغارو" المحافظة فإن 64% من الفرنسيين يريدون رئيسا جديدا وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، بدلا من تعيين رئيس وزراء خامس في أقل من عامين. ويدعو 56% منهم إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة لإيجاد حل للأزمة.

وفي استطلاع آخر لفيريان لحساب مجلة "لوفيغارو ماغازين"، أعرب 15% فقط من الفرنسيين عن ثقتهم بالرئيس، في تراجع حاد وغير مسبوق بـ6 نقاط مقارنة بيوليو/تموز 2025.

وخسر ماكرون أيضا ثقة ناخبيه في الدورة الأولى عام 2022 والذين لم يعد سوى 45% منهم الآن يؤيدونه (-14 نقطة خلال شهر واحد) وهو أدنى مستوى منذ انتخابه للمرة الأولى عام 2017، وفقا لاستطلاع رأي ثانٍ لايلابي لحساب صحيفة "ليزيكو" الاقتصادية.

وقبل أيام معدودة من التصويت في الجمعية الوطنية، يبدو أن مستقبل بايرو على المحك بعدما أعلنت المعارضة أنها لن تصوت على الثقة بسبب الحاجة الملحة لخفض الديون.

وليس النواب وحدهم من فقدوا ثقتهم بقدرة رئيس الوزراء على إنقاذ البلاد، إذ تراجعت ثقة الفرنسيين به أيضا، بنسبة 14% (بتراجع نقطتين) وفقا لاستطلاع فيريان، وهو أدنى مستوى يُسجل لرئيس وزراء على الإطلاق.