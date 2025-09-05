استطلاع إسرائيلي يكشف تراجع معسكر نتنياهو أمام المعارضة

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، حصول معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 48 مقعدا بالكنيست، مقابل 62 مقعدا للمعسكر المعارض و10 مقاعد للنواب العرب، في حال إجراء انتخابات عامة.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية التي نشرت نتائج الاستطلاع على خلفية الاستعدادات لاحتلال غزة، واستمرار الاحتجاجات المطالبة بعودة جميع المحتجزين وإنهاء الحرب، إن كتلة ائتلاف معسكر نتنياهو ضعفت بمقعدين هذا الأسبوع، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأرجعت الصحيفة ذلك إلى "سقوط حزب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي لم تتجاوز العتبة الانتخابية، أي الأصوات المطلوبة للوصول إلى مقاعد الكنيست".

وقالت معاريف "نتيجة لهذه التغييرات، انخفض ائتلاف نتنياهو إلى 48 مقعدا فقط، مقارنة بـ62 مقعدا لأحزاب المعارضة بقيادة رئيس الوزراء اليميني السابق نفتالي بينيت، و10 مقاعد أخرى للأحزاب العربية".

ووفقا للنتائج، فإن حزب الليكود بزعامة نتنياهو سيحصل 25 مقعدا، وستذهب 9 مقاعد لحزب شاس برئاسة أرييه درعي، و7 مقاعد لحزب القوة اليهودية برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير و7 لائتلاف يهدوت هتوراه المكون من حزبي ديغيل هاتوراه برئاسة موشيه غافني وأغودات يسرائيل برئاسة يتسحاق غولدكنوبف.

أما المعسكر المعارض لنتنياهو فكانت نتيجته 24 مقعدا لحزب بينتي 2026 برئاسة نفتالي بينيت، و10 لحزب إسرائيل بيتنا برئاسة أفيغدور ليبرمان، و10 لحزب الديمقراطيين برئاسة يائير غولان، و8 لحزب هناك مستقبل برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد، و6 لحزب برئاسة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، و4 لحزب أزق أبيض برئاسة بيني غانتس.

وحسب النتائج، سيحصل تحالف الجبهة الديمقراطية والقائمة العربية للتغيير برئاسة أيمن عودة على 5 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس على 5 مقاعد.

ويلزم الحصول على 61 مقعدا على الأقل من مقاعد الكنيست الـ120 من أجل تشكيل حكومة.

ولا تلوح في الأفق انتخابات قريبة في إسرائيل لمعارضة نتنياهو إجراء انتخابات في ظل استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 23 شهرا.