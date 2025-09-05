استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي عند حاجز المربعة بنابلس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد مواطن بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه عند حاجز المربعة (جنوبي نابلس) بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر للجزيرة إن جنود الاحتلال أوقفوا إحدى المركبات، وأنزلوا منها السائق وأطلقوا عليه النار.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) -نقلا عن وزارة الصحة- باستشهاد المواطن أحمد عبد الفتاح شحادة (57 عاما) من بلدة عوريف بمحافظة نابلس، برصاص جيش الاحتلال قرب حاجز المربّعة.

ومن جهة أخرى، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن فلسطينيا عرّض الجنود شمال الضفة للخطر حين كان يقود مركبة مسرعة وألقى جسما مشبوها تجاههم، الأمر الذي دفعهم لإطلاق النار عليه، بحسب القناة.

وفي بيان للهلال الأحمر الفلسطيني أفاد بأن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات إثر اعتداء بالضرب على حاجز دير شرف (العسكري الإسرائيلي) غربي نابلس، ونقل الضحايا للمستشفى.

وفي حوادث متكررة، يتعرض فلسطينيون للضرب والتنكيل والتفتيش، عند مرورهم عبر الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة المحتلة.

ويبلغ 898 عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة من بوابات وحواجز عسكرية التي تقسم الأراضي الفلسطينية وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع، منها أكثر من 156 بوابة حديدية أُقيمت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية.

وتمهيدا لضم الضفة المحتلة إليها، تكثف إسرائيل منذ بدء حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتكاب جرائمها، بينها هدم منازل وتهجير مواطنين فلسطينيين وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.

ومن شأن ضم إسرائيل للضفة المحتلة أن يقضي على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة تنفيذا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) والذي تنص عليه قرارات أممية.