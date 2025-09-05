إمبراطور العقارات أنوتين شارنفيراكول رئيسا لوزراء تايلند

فاز صاحب الإمبراطورية العقارية المحافظ أنوتين شارنفيراكول، اليوم الجمعة، بالتصويت في البرلمان التايلندي ليصبح رئيس الوزراء المقبل في البلاد.

حصل أنوتين على 311 صوتا محققا غالبية مريحة من بين 492 نائبا في مجلس النواب بالجمعية الوطنية التايلندية، وفق النتائج النهائية الرسمية.

وقال شالاد خامشوانغ نائب رئيس البرلمان إن النواب وافقوا على ترشيح أنوتين شارنفيراكول رئيسا للوزراء. وعلى الملك الموافقة على تعيينه ليصبح رسميا.

وبعد أن حصل على دعم المعارضة في البرلمان، كان من المتوقع أن يصبح أنوتين شارنفيراكول رئيسا للوزراء.

وقال تيتيبول فاكديوانيش الباحث في العلوم السياسية بجامعة أوبون راتشاثاني إنه حتى لو أن ولايته قد تكون قصيرة، ستؤدي إلى "تايلند محافظة بشكل أكبر".

وأضاف "قد تواجه حركة الشباب المؤيدة للديمقراطية مخاطر كبيرة" في إشارة إلى رغبة الشباب التايلندي في التغيير بعدما طالبوا بإصلاح النظام الملكي والدستور لكنهم تعرضوا للقمع.

وقال أنوتين شارنفيراكول لمجموعة من الصحفيين لدى وصوله إلى البرلمان قبل التصويت "من الطبيعي أن نشعر بحماسة".

والوزير السابق البالغ 58 عاما، معروف بمساعيه لإلغاء تجريم القنب عام 2022، مع الحفاظ على نهجه المحافظ.

وحظي بدعم كبير الأربعاء من حزب الشعب، أبرز أحزاب المعارضة، الذي يتمتع بالغالبية في البرلمان.

وقبل ساعات من تصويت البرلمان، غادر رئيس الوزراء التايلندي السابق (2001-2006) رجل الأعمال تاكسين شيناواترا الذي أطاح التصويت بحزبه من السلطة، البلاد في طائرة خاصة.

وعلى منصة إكس كتب تاكسين أنه غادر تايلند لإجراء فحوص طبية في سنغافورة، لكنه قرر في النهاية تحويل وجهته إلى دبي بسبب إغلاق المطار.

وتواجه تايلند صعوبات في تشكيل حكومة جديدة منذ إقالة رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا ابنة تاكسين التي كانت في السلطة منذ أغسطس/آب 2024 وتمت إقالتها الأسبوع الماضي بسبب تعاملها مع الأزمة الأخيرة تجاه كمبوديا.

انتكاسات قانونية

وطوال عقود، تقاسمت أسرة شيناواترا السلطة مع النخبة المحافظة في تايلند، لكن الانتكاسات القانونية الأخيرة أضعفت نفوذها.

ويتولى حزب "فيو تاي" التابع لأسرة شيناواترا السلطة منذ انتخابات عام 2023. وبعد إقالتها سلمت بايتونغتارن السلطة لرئيس وزراء مؤقت.

وعزل قطب الاتصالات تاكسين شيناواترا من السلطة في انقلاب عام 2006 وأمضى 15 عاما في الخارج قبل أن يعود إلى تايلند في أغسطس/آب 2023.

وحكم عليه بالسجن 8 سنوات بتهمة الفساد واستغلال السلطة، لكنه نقل إلى المستشفى لأسباب صحية ثم أصدر الملك عفوا عنه.

الأسبوع المقبل، سيصدر قرار عن المحكمة العليا حول ما إذا كان الإفراج المبكر عنه قانونيا.

ويرى محللون أن الحكم المتوقع صدوره في 9 سبتمبر/أيلول قد يُعيد رجل الأعمال إلى السجن.

وأكد تاكسين على منصة إكس "أعتزم العودة إلى تايلند في موعد أقصاه 8 سبتمبر/أيلول لحضور الجلسة شخصيا".

وأوضح أنه توجه إلى دبي "لزيارة أصدقاء" بالإضافة إلى إجراء فحوص لدى أطباء متخصصين في أمراض الرئة وجراحة العظام.