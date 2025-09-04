تحذير عاجل من "القسام" للإسرائيليين باستخدام رمز QR فما القصة؟

لاقى مقطع فيديو نشرته كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس) تفاعلا واسعا بعدما استخدمت فيه كود "كيو آر" (QR CODE) متضمنا تحذيرا جديدا لإسرائيل من أن قرارها توسيع نطاق عملياتها في مدينة غزة سيكلفها قتلى بين جنودها وأسراها.

وهذا المقطع الذي بثته القسام عبر حسابها على تليغرام تحت عنوان "تحذير عاجل" جاء بالعربية والعبرية، واحتوى صور 45 أسيرا إسرائيليا دون الإشارة لمصيرهم، إضافة إلى مشاهد لأحد الأسرى يضع يديه على وجهه تعبيرا عن تحسره.

وقالت كتائب القسام في رسالتها المصورة "ستدفعون ثمن قرار توسيع نطاق عملياتكم الإجرامية في مدينة غزة مقتل جنودكم وأسراكم".

رمز "كيو آر" في ساحة الحرب

ورأى مدونون أن هذا الأسلوب يمثل "تطورا نوعيا في الحرب الإعلامية والنفسية" حيث استخدمت المقاومة ذات الأداة التي يعتمدها الجيش الإسرائيلي عادة في نشر تعليمات النزوح لسكان قطاع غزة، لتوجه من خلالها رسالة معاكسة للإسرائيليين.

تحذير عاجل من المقاومة للجمهور الإسرائيلي لأول مرة يستخدم القسام رمز QR بطريقة ذكية جدًا، عند مسحه يوصلك إلى صفحة للجيش الإسرائيلي تحتوي على قائمة بأسماء القتلى الجنود الإسرائيليين وصورهم. وتعني إلى أن الأسرى، في حال توسعت العملية، سيكونون ضمن القتلى في تلك القائمة. التوسع… pic.twitter.com/IQUpFYpnzX — Tamer | تامر (@tamerqdh) September 3, 2025

ولفت مدونون آخرون إلى أن القسام وضعت بداية الفيديو رمزا تقنيا من نوع "كيو آر" وعند مسحه يحول مباشرة إلى موقع الجيش الإسرائيلي الذي يحتوي على قائمة وصور للجنود القتلى بالحرب في تطور تكنولوجي لافت بعد ما يقارب عامين من بدايتها.

رسائل متبادلة

وأوضح مغردون أن ما اعتاد عليه الفلسطينيون من تحذيرات الاحتلال عبر "كيو آر" لإخلاء منازلهم، قابله "القسام" هذه المرة بتحذير للإسرائيليين بأن توسيع العمليات العسكرية سيعني استقبال المزيد من "التوابيت".

في حين اعتبر آخرون أن إدخال هذه التقنية "رسالة ذكية جدا" من "القسام" تختصر مضمونها في أن أي توسع للعملية العسكرية سيقابله ارتفاع أعداد قتلى الجنود الإسرائيليين وربما الأسرى أيضا.

تحذير عاجل من المقاومة للجمهور الإسرائيلي

عندما تبدع الايادي المتوضئة

لأول مرة يستخدم القسام رمز QR بطريقة ذكية جدًا، عند مسحه يوصلك إلى صفحة للجيش الإسرائيلي تحتوي على قائمة بأسماء القتلى الجنود الإسرائيليين وصورهم. وتعني إلى أن الأسرى، في حال توسعت العملية، سيكونون ضمن القتلى pic.twitter.com/276nUw3pfP — Sali Sali (@SaliSal89878392) September 3, 2025

وكتب أحد النشطاء "القسام تستخدم رمز "كيو آر" لصور الجنود القتلى.. هذا تطور في السلاح والتكنولوجيا".

وعلق آخر قائلا "الإعلام العسكري في غزة أشد من وابل الرصاص عليهم".

تحذير مزدوج

وبحسب المدونين، فإن الرسالة حملت بعدا مزدوجا: من جهة تحذير المقاومة لإسرائيل من كلفة التوسع العسكري، ومن جهة أخرى تأكيد أن مصير الأسرى مرتبط بشكل مباشر بمصير جنود الجيش في الميدان.

لاول مرة يستخدم القسام رمز QR

بحس كثير بخوف الرمز. أنا من عندي خفت كيف الجيش ‼️😂 https://t.co/7HveSoDlBR — معن الفرا🇵🇸 (@maen_ori17539) September 3, 2025

وأشاد المدونون بدور كتائب القسام في تطوير الحرب الإعلامية والنفسية بأقل الإمكانيات، بعد أكثر من 22 شهرا من القتال والحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة.

ويأتي هذا التحذير بعد توعد القسام، في 29 أغسطس/آب الماضي، إسرائيل بدفع ثمن خطة احتلال مدينة غزة "من دماء جنودها" مؤكدة أن الأسرى الإسرائيليين سيكونون ضمن مناطق القتال مع عناصرها في ظروف المخاطرة والمعيشة نفسها.

وتقدر إسرائيل وجود 48 أسيرا محتجزا لدى المقاومة في غزة، منهم 20 أحياء، في وقت يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، وقتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.