15 ألف متظاهر في إيطاليا دعما لفلسطين ولأسطول الصمود العالمي

شارك آلاف الأشخاص في تظاهرة حاشدة في إيطاليا دعما لفلسطين ولأسطول الصمود العالمي الذي يواصل إبحاره إلى غزة لليوم الرابع على التوالي بهدف كسر الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وتجمع المتظاهرون، أمس الأربعاء، في ميناء كاتانيا، جنوب إيطاليا، نقطة التقاء القوارب المنضمة إلى الأسطول من إيطاليا، قبل أن ينطلقوا في مسيرة نحو مركز المدينة، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها شعارات داعمة لفلسطين والأسطول.

وأوضح أحد منظمي المظاهرة أن 15 ألف شخص شاركوا في المسيرة.

وردد المشاركون هتافات بينها "الحرية لفلسطين"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"من النهر إلى البحر فلسطين حرة"، في حين عُرضت عبارة "غزة، نحن قادمون" على شاشة ضخمة في ساحة فيديريكو دي سفيفيا في ختام الفعالية.

ويواصل أسطول الصمود العالمي رحلته في البحر الأبيض المتوسط لليوم الرابع على التوالي، بعد أن انطلقت نحو 20 سفينة الأحد الماضي من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى من ميناء جنوى، شمال غربي إيطاليا فجر الاثنين.

من بينهم حفيد نيلسون مانديلا.. ناشطون من جنوب إفريقيا يستعدون للإبحار انطلاقًا من تونس للمشاركة في "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/2IGoxU2i3E — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 1, 2025

ومن المنتظر أن تنضم قافلة ثالثة من تونس الأحد المقبل قبل متابعة الإبحار نحو غزة خلال الأيام المقبلة.

ويضم الأسطول ائتلافا من منظمات دولية بينها "اتحاد أسطول الحرية"، و"حركة غزة العالمية"، و"قافلة الصمود"، و"منظمة صمود نوسانتار" الماليزية.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.2 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

إعلان

لكنها سمحت قبل نحو شهر بدخول كميات شحيحة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين، في حين لا تزال المجاعة مستمرة، إذ تتعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تحظى بحماية إسرائيلية، وفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.