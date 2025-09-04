وزارة الدفاع التركية: عدم وفاء قسد بتعهداتها يشكل تهديدا لوحدة سوريا ولأمننا الوطني

عاجلعاجل,
Published On 4/9/2025|
آخر تحديث: 12:39 (توقيت مكة)
عاجل| الدفاع التركية: عدم التزام تنظيم "قسد" الإرهابي بتعهداته بإلقاء السلاح والاندماج بالدولة السورية يشكل خطرا على وحدة وتكامل سوريا وأمن تركيا القومي
المصدر: الجزيرة