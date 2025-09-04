مصر تغلق أكبر منصة غير قانونية لبث المحتوى الرياضي

قال موقع "ذا أثلتيك" إن السلطات المصرية أغلقت منصة "ستريم إيست"، التي وصفتها بأنها أكبر منصة غير قانونية لبث المحتوى الرياضي عبر الإنترنت. وفق ما نقله عن منظمة رائدة في مكافحة القرصنة، يوجد مقرها في الولايات المتحدة.

وأضاف الموقع أن "تحالف الإبداع والترفيه" المؤلف من 50 مؤسسة إعلامية وترفيهية -منها أمازون، وآبل تي في، ونتفليكس، وبارماونت- أبلغ الموقع بأن عملية نفذت الأحد الماضي بالتعاون بين جهات أمنية دولية والأمن المصري لتعطيل المنصة.

وقالت ذا أثلتيك إن العملية الأمنية في مصر تمت إثر تحقيقات استمرت عاما، وأسفرت عن اعتقال شخصين في مدينة الشيخ زايد بضواحي القاهرة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الأمن المصري صادر خلال المداهمة أجهزة حاسوب محمولة وهواتف ذكية يشتبه في استخدامها لتشغيل المواقع التابعة للمنصة المستهدفة، كما تمت مصادرة أموال وبطاقات ائتمان متعددة.

وكانت منصة ستريم إيست توفر متابعة مجانية لأهم المباريات الأوروبية مثل رابطة الأبطال والدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى دوري كرة السلة للمحترفين "إن بي إي".

وأظهرت التحقيقات أن المنصة المكونة من 80 نطاقا، متأتية أساسا من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا والفليبين، حققت العام الماضي 1.6 مليار زيارة بمعدل 136 مليون زيارة شهريا.

كما كشفت التحقيقات أن المنصة حققت مكاسب بملايين الدولارات استُخدم جزء منها في أنشطة لغسيل الأموال.