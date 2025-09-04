قطر تدشن جسرا جويا لمساعدة أفغانستان في مواجهة تداعيات الزلزال

دشنت قطر جسرا جويا إنسانيا إلى أفغانستان لمساعدتها في مواجهات تداعيات الزلزال الذي ضرب شرق البلاد الأحد الماضي وخلف آلاف القتلى والجرحى.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "إنه بتوجيهات من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وصلت أمس الأربعاء إلى العاصمة الأفغانية كابل 4 طائرات تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية تحمل مساعدات إنسانية تتضمن مستشفيين ميدانيين، ومواد غذائية وطبية، ومستلزمات إيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية لنحو 11 ألف مستفيد.

وأضافت الوكالة أن هذه المساعدات تأتي في إطار جسر جوي تسيّره دولة قطر للمساهمة في تخفيف معاناة الشعب الأفغاني جراء الزلزال، وتابعت "أن الوفد القطري إلى أفغانستان ترأسته وزيرة الدولة للتعاون الدولي مريم بنت علي بن ناصر المسند، بمشاركة ممثلين من القوات المسلحة القطرية ووزارة الخارجية ومجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وصندوق قطر للتنمية".

وبحسب أحدث حصيلة رسمية نشرها التلفزيون الرسمي الأفغاني أمس الأربعاء، أسفر الزلزال الذي ضرب الأحد الماضي مناطق بشرق أفغانستان متاخمة لباكستان عن مقتل 1457 شخصا وإصابة 3394 آخرين.

وكانت ولاية كونر الأكثر تضررا من الكارثة، وأظهرت البيانات الرسمية أن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر أدى إلى تدمير أكثر من 6700 منزل.