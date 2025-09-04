أخبار|تفنيدات|تايلند

فيديو صادم يتصدر المنصات.. ما حقيقة اعتقال 15 كويتيا في تايلند؟

مشهد من أحد السجون زعم ناشروه أنه لاعتقال كويتيين في تايلند (منصات التواصل)
مشهد من أحد السجون زعم مروجوه أنه لاعتقال كويتيين في تايلند (منصات التواصل)

معاذ أحمد

Published On 4/9/2025
آخر تحديث: 18:00 (توقيت مكة)

تداول ناشطون على منصات التواصل في العالم العربي مقطعا صادما قالوا إنه يوثق لحظة القبض على 15 شابا كويتيا في تايلند، عقب اعتدائهم على مؤجر دراجات نارية في جزيرة بوكيت.

وأظهر الفيديو مجموعة من الشبان شبه عراة، مصطفين في ممر ضيق داخل ما بدا أنه أحد السجون، بينما يقوم ملثمون باقتيادهم إلى زنازين حديدية.

وروج ناشرو المقطع أن الحادثة وقعت أواخر أغسطس/آب الماضي، بعدما تسبب أحد الشباب في إتلاف دراجة نارية، قبل أن يتطور الخلاف إلى اعتداء جماعي عنيف على مؤجر نُقل بسببه إلى العناية المركزة.

انتشار الادعاء

أثار المقطع موجة واسعة من الغضب والجدل، وانهالت التعليقات المحذرة من سفر الشباب بمفردهم إلى الخارج، في حين ذهب آخرون للحديث عن "إهانة" تعرض لها المعتقلون المزعومون داخل السجون التايلندية وخطورة مصيرهم هناك.

وانتشر الفيديو بشكل لافت عبر منصات مختلفة، من بينها حسابات عربية موثوقة على "إكس"، فضلا عن صفحات إخبارية وحسابات شخصية في الكويت والخليج، مما زاد من زخمه الرقمي وحدة التفاعل حوله.

 

 

التحقق من الادعاء

أجرى فريق "الجزيرة تحقق" سلسلة من خطوات التحقق شملت البحث العكسي عن المقطع ومقارنته بمصادر مختلفة، وأظهرت النتائج أن الفيديو قديم ومضلل، إذ سبق تداوله في ديسمبر/كانون الأول 2024 من قبل ناشط أفغاني باعتباره مشاهد من سجون النظام السوري في حلب، ثم أعيد نشره في أغسطس/آب 2025 على أنه من أحد السجون الإيرانية، كما استخدمته حسابات برازيلية لتصوير أوضاع السجون المحلية هناك.

 

المشهد الأصلي

وتوصل الفريق إلى نسخة منشورة على "تيك توك" بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مرفقة بعبارة: "هكذا هي السجون في السلفادور". وبالتحقق من العناصر البصرية، مثل ألوان الزنازين والخطوط المرسومة على الأرض وملابس العناصر الملثمة، تبين أنها مطابقة لمقاطع رسمية توثق عمليات نقل أفراد عصابات إلى سجن "سيكوت" شديد التحصين في السلفادور.

كما تظهر صور لاستقبال مجرمين من الولايات المتحدة نشرها مكتب الرئيس السلفادوري، تطابقا مع الفيديو المزعوم في زي الملثمين والشعارات عليه، مما يثبت أن الرواية المتداولة عن اعتقال كويتيين هناك مضللة.

@victorgofficial

Así son las cárceles en El Salvador

♬ Suspense – Stefan Kristinkov

 

 

 

ويعد سجن "سيكوت" من أكثر السجون تحصينا وأخطرها بالعالم، والأكبر في أميركا الوسطى، إذ أنشأته السلفادور عام 2023، وهو مؤلف من 8 مبان، بنيت كلها من الخرسانة المسلحة، ويتسع لأكثر من 40 ألف سجين.

