فيديو صادم يتصدر المنصات.. ما حقيقة اعتقال 15 كويتيا في تايلند؟

تداول ناشطون على منصات التواصل في العالم العربي مقطعا صادما قالوا إنه يوثق لحظة القبض على 15 شابا كويتيا في تايلند، عقب اعتدائهم على مؤجر دراجات نارية في جزيرة بوكيت.

وأظهر الفيديو مجموعة من الشبان شبه عراة، مصطفين في ممر ضيق داخل ما بدا أنه أحد السجون، بينما يقوم ملثمون باقتيادهم إلى زنازين حديدية.

وروج ناشرو المقطع أن الحادثة وقعت أواخر أغسطس/آب الماضي، بعدما تسبب أحد الشباب في إتلاف دراجة نارية، قبل أن يتطور الخلاف إلى اعتداء جماعي عنيف على مؤجر نُقل بسببه إلى العناية المركزة.

انتشار الادعاء

أثار المقطع موجة واسعة من الغضب والجدل، وانهالت التعليقات المحذرة من سفر الشباب بمفردهم إلى الخارج، في حين ذهب آخرون للحديث عن "إهانة" تعرض لها المعتقلون المزعومون داخل السجون التايلندية وخطورة مصيرهم هناك.

وانتشر الفيديو بشكل لافت عبر منصات مختلفة، من بينها حسابات عربية موثوقة على "إكس"، فضلا عن صفحات إخبارية وحسابات شخصية في الكويت والخليج، مما زاد من زخمه الرقمي وحدة التفاعل حوله.

نفس القصة تتكرر ،، شباب كويتيين يستأجرون طقطاقة و يتهاوشوون مع احد.

ليش يسمحون لعيالهم الصغار يروحون هالدول بدون عائل. و الله حرام الذي صاير تراهم حسبة اطفال — 𝓐𝓫𝓭𝓾𝓵𝓵𝓪 𝓐𝓵𝓴𝓾𝔀𝓪𝓻𝓲 (@QR575) September 2, 2025

مباشر من الاخبار المحلية

بوكيت

جنوب تايلاند

شباب كويتين مستأجرين دراجات موديل حديث و أحدهم داعم الدراجة وتسبب بأضرار

والتايلندي المؤجر طالب تعويض لتصليح الدراجة مبلغ كبير

تم الاعتداء عليه من قبل 15سائح كويتي بالضرب

والان التايلندي في العناية المركزة pic.twitter.com/V1Zp8cuTQO — 🌹الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 🌹 (@sabkotmet) September 2, 2025

التحقق من الادعاء

أجرى فريق "الجزيرة تحقق" سلسلة من خطوات التحقق شملت البحث العكسي عن المقطع ومقارنته بمصادر مختلفة، وأظهرت النتائج أن الفيديو قديم ومضلل، إذ سبق تداوله في ديسمبر/كانون الأول 2024 من قبل ناشط أفغاني باعتباره مشاهد من سجون النظام السوري في حلب، ثم أعيد نشره في أغسطس/آب 2025 على أنه من أحد السجون الإيرانية، كما استخدمته حسابات برازيلية لتصوير أوضاع السجون المحلية هناك.

نمونه .

دا د بشرالاسد ظلمونه وه چې د حلب په زندان کي یې پر مسلمانانو کول .

خو الحَمْدُ ِلله دا تر ټولو لوی زندان هم د حلب له فتحي سره مات سو 3000 زندانیان ازاد سول❤✊ pic.twitter.com/mJj6vqbWGq — سمیع الله ایوبي (Ayu Bi) (@AywbySmy) December 7, 2024

المشهد الأصلي

وتوصل الفريق إلى نسخة منشورة على "تيك توك" بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مرفقة بعبارة: "هكذا هي السجون في السلفادور". وبالتحقق من العناصر البصرية، مثل ألوان الزنازين والخطوط المرسومة على الأرض وملابس العناصر الملثمة، تبين أنها مطابقة لمقاطع رسمية توثق عمليات نقل أفراد عصابات إلى سجن "سيكوت" شديد التحصين في السلفادور.

كما تظهر صور لاستقبال مجرمين من الولايات المتحدة نشرها مكتب الرئيس السلفادوري، تطابقا مع الفيديو المزعوم في زي الملثمين والشعارات عليه، مما يثبت أن الرواية المتداولة عن اعتقال كويتيين هناك مضللة.

ويعد سجن "سيكوت" من أكثر السجون تحصينا وأخطرها بالعالم، والأكبر في أميركا الوسطى، إذ أنشأته السلفادور عام 2023، وهو مؤلف من 8 مبان، بنيت كلها من الخرسانة المسلحة، ويتسع لأكثر من 40 ألف سجين.