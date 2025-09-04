مجازر جديدة وشهداء من المجوّعين بنيران الاحتلال في غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس مجازر جديدة في أحياء بمدينة غزة ومناطق أخرى في القطاع، وأطلقت النار مجددا على حشود المجوّعين، مما أسفر عن شهداء ومصابين.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 28 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، 16 منهم بمدينة غزة.

وقالت المصادر إن من الشهداء 4 من المجوّعين تم استهدافهم أثناء محاولتهم الحصول على بعض الطعام وسط وجنوبي القطاع.

📸 ليلة جديدة دامية على الغزيين.. عشرات الشهداء والمصابين معظمهم من الأطفال في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منازل وخيام نازحين في أحياء الصبرة والنصر وتل الهوا ودوار أبو مازن وسوق اليرموك بمدينة غزة#غزة_تُباد pic.twitter.com/9hJVycp2j4 — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) September 4, 2025

ومثل الأيام الماضية، تعرضت العديد من أحياء مدينة غزة، لا سيما الغربية والشمالية منها، لغارات عنيفة كان من أهدافها الرئيسية خيام النازحين.

ويأتي القصف العنيف في وقت أعلن فيه رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بدء المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" لاحتلال مدينة غزة.

وبعد تقدمها مؤخرا في حيي الزيتون والصبرة، توغلت قوات الاحتلال في حي الشيخ رضوان الواقع إلى الشمال من قلب مدينة غزة، وأدى القصف والتوغلات لنزوح آلاف السكان.

الاحتلال يحرق النازحين في خيامهم.. مجزرة ارتكبها الاحتلال الليلة بعد قصف خيام النازحين في منطقة الإيطالي بحي النصر غرب مدينة غزة. pic.twitter.com/h6w6QwYc2d — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 4, 2025

مجازر جديدة

وفي التفاصيل، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد وإصابة العديد من الأشخاص -معظمهم من الأطفال- في غارات استهدفت في وقت مبكر اليوم خيام النازحين في حي النصر غرب مدينة غزة وتل الهوا جنوبها.

كما أفادت المصادر باستشهاد 4 -بينهم 3 أطفال- إثر غارة استهدفت خيمة بالقرب من دوار أبو مازن غربي مدينة غزة.

وفي حي الصبرة جنوبي المدينة، أسفرت غارة إسرائيلية عن استشهاد 3 آخرين، في حين شهد حي الزيتون القريب عمليات نسف جديدة للمباني.

وفي المناطق الشرقية لغزة، استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الشجاعية، مما أسفر عن شهيدين، وبالتزامن تعرض حي التفاح القريب لأحزمة نارية.

وإلى الشمال من غزة، شهد حي الصفطاوي قصفا مدفعيا كثيفا بالتزامن مع عمليات نسف لمبان سكنية، وفي الوقت نفسه تواصل القصف الجوي والمدفعي على حي الشيخ رضوان.

ووسط القطاع، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 7 أشخاص من عائلة واحدة جراء استهداف الاحتلال خيمتهم في مخيم النصيرات.

وفي مخيم البريج وسط القطاع أيضا أصيب شخص جراء قصف مدفعي على منطقة سكنية.

استهداف المجوّعين

وفي تطورات أخرى، أفاد مجمع ناصر الطبي في خان يونس باستشهاد 3 شهداء وإصابة آخرين بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات تديره ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" شمال مدينة رفح.

كما أفادت تقارير باستهداف قوات الاحتلال فلسطينيين قرب مركز للمساعدات بالقرب من مخيم النصيرات وسط القطاع.

من جهته، أفاد مستشفى العودة في مخيم النصيرات بأنه استقبل خلال الساعات الـ24 الماضية مصابين جراء قصف الاحتلال تجمعات الأهالي عند نقطة توزيع المساعدات بالمنطقة.

وفي جنوب قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بإصابة أطفال جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في منطقة المواصي الساحلية غرب خان يونس.

كما تعرضت عدة مناطق وسط خان يونس ومحيطها لقصف جوي ومدفعي اليوم.

ومنذ استئناف العدوان على قطاع غزة في مارس/آذار الماضي، استشهد أكثر من 11 ألفا و600 فلسطيني وأصيب 49 ألفا، وفق لأحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.

ومنذ تولي ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية التحكم بدخول المساعدات في مايو/أيار الماضي، استشهد أكثر من 2300 فلسطيني وأصيب 17 ألفا بنيران جيش الاحتلال والمتعاقدين الأجانب مع الشركة الأميركية قرب نقاط تابعة لها.