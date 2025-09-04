أخبار|تجويع غزة|فلسطين

مجازر جديدة وشهداء من المجوّعين بنيران الاحتلال في غزة

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Mourners react during the funeral of Palestinians killed in overnight Israeli strikes, according to medics, at Al-Shifa Hospital in Gaza City, September 3, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
فلسطينيون استشهدوا في غارات إسرائيلية ليلية على مدينة غزة (رويترز)
Published On 4/9/2025
آخر تحديث: 11:45 (توقيت مكة)

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس مجازر جديدة في أحياء بمدينة غزة ومناطق أخرى في القطاع، وأطلقت النار مجددا على حشود المجوّعين، مما أسفر عن شهداء ومصابين.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 28 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، 16 منهم بمدينة غزة.

وقالت المصادر إن من الشهداء 4 من المجوّعين تم استهدافهم أثناء محاولتهم الحصول على بعض الطعام وسط وجنوبي القطاع.

ومثل الأيام الماضية، تعرضت العديد من أحياء مدينة غزة، لا سيما الغربية والشمالية منها، لغارات عنيفة كان من أهدافها الرئيسية خيام النازحين.

ويأتي القصف العنيف في وقت أعلن فيه رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بدء المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" لاحتلال مدينة غزة.

وبعد تقدمها مؤخرا في حيي الزيتون والصبرة، توغلت قوات الاحتلال في حي الشيخ رضوان الواقع إلى الشمال من قلب مدينة غزة، وأدى القصف والتوغلات لنزوح آلاف السكان.

مجازر جديدة

وفي التفاصيل، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد وإصابة العديد من الأشخاص -معظمهم من الأطفال- في غارات استهدفت في وقت مبكر اليوم خيام النازحين في حي النصر غرب مدينة غزة وتل الهوا جنوبها.

كما أفادت المصادر باستشهاد 4 -بينهم 3 أطفال- إثر غارة استهدفت خيمة بالقرب من دوار أبو مازن غربي مدينة غزة.

وفي حي الصبرة جنوبي المدينة، أسفرت غارة إسرائيلية عن استشهاد 3 آخرين، في حين شهد حي الزيتون القريب عمليات نسف جديدة للمباني.

وفي المناطق الشرقية لغزة، استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الشجاعية، مما أسفر عن شهيدين، وبالتزامن تعرض حي التفاح القريب لأحزمة نارية.

وإلى الشمال من غزة، شهد حي الصفطاوي قصفا مدفعيا كثيفا بالتزامن مع عمليات نسف لمبان سكنية، وفي الوقت نفسه تواصل القصف الجوي والمدفعي على حي الشيخ رضوان.

ووسط القطاع، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 7 أشخاص من عائلة واحدة جراء استهداف الاحتلال خيمتهم في مخيم النصيرات.

وفي مخيم البريج وسط القطاع أيضا أصيب شخص جراء قصف مدفعي على منطقة سكنية.

Mourners pray during the funeral of Palestinians killed by Israeli fire while trying to receive aid on Sunday, according to medics, at Nasser Hospital in Khan Younis, southern Gaza Strip, September 1, 2025. REUTERS/Ramadan Abed
فلسطينيون استشهدوا بنيران الاحتلال أثناء محاولتهم الحصول على بعض الطعام قرب خان يونس (رويترز)

استهداف المجوّعين

وفي تطورات أخرى، أفاد مجمع ناصر الطبي في خان يونس باستشهاد 3 شهداء وإصابة آخرين بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات تديره ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" شمال مدينة رفح.

كما أفادت تقارير باستهداف قوات الاحتلال فلسطينيين قرب مركز للمساعدات بالقرب من مخيم النصيرات وسط القطاع.

من جهته، أفاد مستشفى العودة في مخيم النصيرات بأنه استقبل خلال الساعات الـ24 الماضية مصابين جراء قصف الاحتلال تجمعات الأهالي عند نقطة توزيع المساعدات بالمنطقة.

وفي جنوب قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بإصابة أطفال جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في منطقة المواصي الساحلية غرب خان يونس.

كما تعرضت عدة مناطق وسط خان يونس ومحيطها لقصف جوي ومدفعي اليوم.

ومنذ استئناف العدوان على قطاع غزة في مارس/آذار الماضي، استشهد أكثر من 11 ألفا و600 فلسطيني وأصيب 49 ألفا، وفق لأحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.

ومنذ تولي ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية التحكم بدخول المساعدات في مايو/أيار الماضي، استشهد أكثر من 2300 فلسطيني وأصيب 17 ألفا بنيران جيش الاحتلال والمتعاقدين الأجانب مع الشركة الأميركية قرب نقاط تابعة لها.

