صحف عالمية: حرب غزة تجاوزت حدود المنطق عسكريا وإنسانيا

ركزت صحف عالمية على ضرورة وقف الحروب حول العالم وخصوصا في قطاع غزة الذي يشهد تدميرا أحاديا للمدنيين، بسبب الحرب التي تجاوزت حدود المنطق عسكريا وإنسانيا.

فقد كتب بول بيلاز مقالا في مجلة "ناشيونال إنترست"، حث فيه على ضرورة وقف إطلاق النار في جميع الحروب حول العالم، مشيرا إلى الوضع المروع في قطاع غزة الذي يشهد تدميرا أحادي الجانب للسكان.

واعتبر أن الحل الجوهري للصراع "يتمثل في منح الفلسطينيين حق تقرير المصير بما يشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".

كما طالبت افتتاحية صحيفة "هآرتس" بإنهاء الحرب في غزة فورا "لأنها تجاوزت كل حدود المنطق من المنظورين العسكري والإنساني"، مضيفة أنه "يجب وقف الدمار وإعادة الرهائن (الأسرى)، وقبول خطة اليوم التالي".

وشددت الصحيفة على أن الحديث عن هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والسيطرة الأمنية "فقد كل جدواه لأنه يتناقض مع الواقع على الأرض".

في الوقت نفسه، نصحت صحيفة جيروزاليم بوست في افتتاحيتها، بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- بالإصغاء لتحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإنهاء الحرب قبل فوات الأوان.

تطهير عرقي

وقالت الصحيفة إن هذا الأمر "أصبح أولوية ملحة لتجنب عزلة إسرائيل"، مشيرة إلى خطورة تراجع دعم الرأي العام الأميركي لإسرائيل نتيجة استمرار الحرب، واحتمالية فقدان دعم النخبة السياسية الأميركية تهديدا حقيقيا.

وفي "الغارديان"، قال سيمون جينكينز، إن تسريب حضور رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، لاجتماع في واشنطن حول خطة ترامب لما يسمى بـ"ريفيرا غزة" أثارت قلقا كبيرا.

ووصف الكاتب الخطة بأنها "آثمة، ولا يمكن لأي دولة عربية أو غربية دعمها، لأنها تتضمن تطهيرا جماعيا لسكان غزة التاريخيين وسرقتها لصالح قوة أجنبية".

وحذر جينيكيز من أن واشنطن "ستخلف خرابا إذا نفذت المشروع ثم انسحبت منه كما حدث في سايغون وبغداد وكابل".

تقويض حل الدولتين

وفي شأن متصل، كشف تقرير في مجلة "الإيكونوميست" عن مخطط يقوده المستوطنون لتقويض حل الدولتين، من خلال إعادة بناء مستوطنات أُخليت سابقا، وخطط تهجير في غزة والضفة.

إعلان

وأوضح التقرير أن إعادة افتتاح مستوطنة حومش بعد 20 عاما يعد رمزا لتصاعد نفوذهم، بينما تحولت حرب غزة إلى "فرصة" استيطانية بعد تدمير أكثر من 70% من مباني القطاع وحصر سكانه في جيوب لا تتجاوز ربع مساحته.

وأشار إلى أن إسرائيل "باتت تنفذ في الضفة أسلوبا مشابها لما هو في غزة عبر عمليات عسكرية في جنين وطولكرم".

وأخيرا، ذكرت "نيويورك تايمز" أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعا إلى استيلاء إسرائيل على معظم أراضي الضفة ردا على تزايد التحركات الدولية للاعتراف بدولة فلسطينية.

وأشارت إلى مخاوف معارضي حكومة نتنياهو من أن الضم سيُفاقم عزلة إسرائيل وسط الإدانات الدولية المتصاعدة لحرب غزة، في حين تؤكد منظمات حقوقية أن نظام السيطرة الإسرائيلية في الضفة يرقى إلى الفصل العنصري.