شي يؤكد لكيم أن أهمية كوريا الشمالية للصين لن تتغير

طمأن الرئيس الصيني شي جين بينغ، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الخميس، أن الأهمية التي توليها بكين لبيونغ يانغ "لن تتغير".

وأكد الرئيس الصيني، عقب محادثات مع كيم مساء اليوم في قاعة الشعب الكبرى في بكين، أن بلاده تولي أهمية بالغة للصداقة التقليدية بين البلدين، وترغب في الحفاظ عليها وترسيخها وتطويرها، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

وأضاف شي "مهما تغير الوضع الدولي، فإن هذا الموقف لن يتغيّر".

وأكد الرئيس الصيني للزعيم الكوري الشمالي اليوم أن بلاده مستعدة "لتحسين التواصل عالي المستوى والإستراتيجي مع بيونغ يانع، والتفاهم المتبادل العميق والصداقة، وتعزيز الاتصالات على كافة المستويات والقيام بتعاون عملي في مختلف المجالات".

وأضاف الرئيس الصيني أن على البلدين أيضا تعزيز التعاون في ما يتعلق بالشؤون الدولية "وحماية مصالحهما المشتركة".

وذكرت "شينخوا" أن كيم أكد في المقابل على الصداقة الثابتة بين البلدين وتعهد بدعم الصين في قضايا على غرار ملف شبه جزيرة تايوان.

زيارة نادرة

وأجرى كيم زيارة خارجية نادرة للصين، حليفته الأبرز، حيث انضم إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشي لحضور عرض عسكري ضخم لإحياء ذكرى مرور 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وارتسمت معالم العلاقة بين الصين وكوريا الشمالية خلال فترة الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي، وباتت بكين مصدرا حيويا للدعم الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي لجارتها النووية.

لكن بيونغ يانغ بدأت تتقارب مع روسيا مؤخرا ووقع البلدان اتفاقا للدفاع المتبادل العام الماضي، في وقت يشارك جنود كوريون شماليون في الحرب الروسية على أوكرانيا.

وشوهد قطار كيم المصفح يغادر بكين بعد وقت قصير على انتهاء الزيارة، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

إعلان

وكان كيم قد وصل إلى بكين أول أمس الثلاثاء مصطحبا معه ابنته كيم جو آي، في ثاني رحلة معلنة إلى الخارج يقوم بها منذ 6 سنوات والأولى إلى الصين منذ عام 2019.