سفينة إنقاذ إيطالية ضخمة تنضم إلى "أسطول الصمود" المتجه لغزة

أعلن أسطول الصمود العالمي، اليوم الخميس، أن منظمة الطوارئ الإيطالية "إيميرجنسي" (غير حكومية)، سترسل سفينتها المخصصة للإنقاذ "لايف سبورت"، للانضمام إلى الأسطول المتجه إلى قطاع غزة.

وقال الأسطول، في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس، "سترسل منظمة الطوارئ الإيطالية إيميرجنسي، سفينتها المخصصة للإنقاذ (لايف سبورت)، البالغ طولها 51 مترا، للانضمام إلى الأسطول" المتجه إلى غزة.

وأضاف "تُستخدم السفينة عادة في عمليات إنقاذ المهاجرين بالبحر المتوسط، لكنها ستقدم هذه المرة دعما طبيا ولوجستيا".

وتنضم السفينة بذلك إلى الأسطول الذي يضم عشرات القوارب ومئات الأشخاص من 44 دولة، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن أسطول الصمود العالمي، انضمام ماندلا مانديلا حفيد الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا إلى قافلة الأسطول.

ويواصل أسطول الصمود العالمي رحلته في البحر الأبيض المتوسط لليوم الرابع على التوالي، بعد أن انطلقت نحو 20 سفينة الأحد الماضي من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى من ميناء جنوة، شمال غربي إيطاليا فجر الاثنين.

ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن قافلة أخرى ستنطلق من تونس الأحد المقبل، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة.

ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

من بينهم حفيد نيلسون مانديلا.. ناشطون من جنوب إفريقيا يستعدون للإبحار انطلاقًا من تونس للمشاركة في "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/2IGoxU2i3E — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 1, 2025

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.2 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و231 قتيلا و161 ألفا و583 جريحا معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 370 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.