حماس للجزيرة: كلام ترامب عن إنهاء الحرب مجرد فكرة

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إنهاء الحرب "لا ينطوي على عرض"، مؤكدا أنه كان مجرد فكرة.

وأكد حمدان -في تصريحات للجزيرة- أن حماس لا يهمها سماع كلاما إيجابيا، وإنما عرضا سياسيا واضحا وإجراء عمليا "يوقف العدوان ويضمن انسحاب قوات الاحتلال".

وشدد على ضرورة أن يضغط ترامب على إسرائيل ويمارس ضغوطه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تنصل من اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى (نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ويناير/كانون الثاني 2025).

والأربعاء، طالب الرئيس الأميركي حركة حماس بإعادة جميع الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة، مؤكدا -في تغريدة- أن الأمور وقتها "ستتغير سريعا"، في إشارة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية.

ولفت القيادي في حماس إلى أن الوقت لا يداهم فقط الجانب الفلسطيني، بل يضغط أيضا على إسرائيل في وجود المزاج الدولي الحالي.

وقال إن حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على مقترح الوسطاء في 18 أغسطس/آب الماضي، لكن إسرائيل لم ترد عليه حتى اللحظة، مؤكدا أن الكرة الآن في الملعب الأميركي والإسرائيلي.

وأشار إلى أن حماس طرحت مبكرا صفقة شاملة تنهي العدوان بشكل كامل، وينسحب بموجبه الاحتلال من كافة أراضي قطاع غزة مع إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب إنهاء الحصار وفتح المعابر والبدء في إعمار غزة.

وأكد أن موقف حماس واضح يتمسك بإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني، كما يواجه الاحتلال وآلته العسكرية في الميدان بما يمتلك من إمكانات.

