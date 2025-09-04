ترامب يحذر من إبطال الرسوم الجمركية ويهدد بإلغاء اتفاقات تجارية مبرمة

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة "ستعاني كثيرا" إذا خسرت القضية المتعلقة بالرسوم الجمركية التي تنظرها المحكمة العليا، ملمحا إلى احتمال إلغاء اتفاقات تجارية مبرمة في حال تأييد الحكم القضائي الأخير.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن إدارته ستطلب من المحكمة العليا إلغاء قرار محكمة استئناف صدر الأسبوع الماضي واعتبر الكثير من الرسوم الجمركية غير قانونية، متوقعا الانتصار في القضية.

وأضاف ترامب "أبرمنا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يدفعون لنا بموجبه ما يقرب من تريليون دولار. هل تعلمون؟ إنهم سعداء، لقد تم الأمر. هذه الصفقات كلها منتهية، أعتقد أنه سيتعين علينا إلغاؤها".

وقد ألمح ترامب إلى احتمال إلغاء الاتفاقات التجارية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى في حال تأييد الحكم القضائي الأخير.

وجاءت تصريحات ترامب في وقت طلبت فيه إدارته من المحكمة العليا البت بصورة "معجلة" في الطعن على الحكم، محذرة من أن القرار يضر بالمفاوضات التجارية الحساسة الجارية.

وطالبت إدارة ترامب المحكمة العليا بالبت في قرارها بحلول 10 سبتمبر/أيلول إذا كانت تعتزم النظر في الملف، وفي حال قبوله عقد الجلسات بحلول مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

وكانت محكمة استئناف أميركية قضت الأسبوع الماضي بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانونية، مما يقوض استخدام ترامب لتلك الرسوم أداة رئيسية للسياسة الاقتصادية الدولية.

وسمحت المحكمة ببقاء الرسوم الجمركية سارية حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول لإعطاء إدارة ترامب فرصة لتقديم استئناف لدى المحكمة العليا الأميركية.

ويرى خبراء في التجارة أن الرسوم الجمركية يدفعها في الواقع المستوردون الأميركيون وليس الشركات الأجنبية، في حين حذر اقتصاديون من أن الرسوم الجمركية من المرجح أن تؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة.