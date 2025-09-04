أخبار|حملات التضليل|إسبانيا

تحليل رقمي يكشف شبكة إسرائيلية تحرض ضد "أسطول الصمود العالمي"

Swedish activist Greta Thunberg and other Global Sumud Flotilla members wait on their boat to depart to Gaza from Barcelona, Spain September 1, 2025, after stormy weather forced the flotilla to return to port earlier. REUTERS/Bruna Casas
الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ وأعضاء آخرون في أسطول "الصمود العالمي" على متن قاربهم قبل الانطلاق إلى غزة من برشلونة (رويترز)

معاذ أحمد و حسام علي

Published On 4/9/2025
آخر تحديث: 12:37 (توقيت مكة)

في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وبينما كانت عشرات السفن المشاركة في "أسطول الصمود العالمي" تستعد للإبحار من ميناء برشلونة باتجاه غزة، اندفعت حملة رقمية إسرائيلية واسعة على منصات التواصل، حملت تهديدات علنية ورسائل متعددة اللغات استهدفت المشاركين ومبادرتهم.

سعت الحملة إلى تشويه صورة الأسطول الذي يضم متضامنين من نحو 50 دولة على متن أكثر من 50 سفينة، في محاولة لإجهاض تحرك إنساني يهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع وإنهاء سياسة التجويع التي تطال أكثر من مليوني إنسان.

في هذا التقرير، يتتبع فريق "الجزيرة تحقق" الأذرع الرسمية وغير الرسمية التي قادت حملة "شيطنة الأسطول"، ويكشف كيف جرى تحويل "أسطول أمل" الذي يمثل مبادرة إنسانية عالمية إلى ما جرى تسميته إسرائيليا بـ"أسطول إرهاب".

كما نفكك أدوات الدعاية التي صاغت هذه الحملة، ونرصد الجهات التي دفعت بها وساهمت في انتشارها، إضافة إلى المعلومات الزائفة التي رافقت مسارها.

تضليل رقمي

في مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، كشف فريق "الجزيرة تحقق" عن سيل من المعلومات المضللة والروايات الزائفة التي رافقت الحملة الإسرائيلية المضادة لـ"أسطول الصمود" على المنصات الرقمية.

قادت هذه الحملة شخصيات رسمية، وجهات مقرها تل أبيب مدعومة بحسابات إسرائيلية موثقة على منصة "إكس"، في إطار جهد منسق لإضعاف المبادرة الإنسانية وتشويه أهدافها.

عملت هذه الحسابات بشكل ممنهج على ربط الأسطول العالمي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر الزعم بأنه ممول من الحركة، أو الادعاء بأن حماس هي من تدفع بالمؤثرين البارزين إلى واجهة المشهد الإعلامي الدولي فيما تدير العرض من وراء الستار.

تحليل شبكي

أجرى الفريق تحليلا لعينة من التغريدات بلغات متعددة شملت أكثر من 3600 حساب وقرابة 4 آلاف تفاعل، وأظهر التحليل أن الحملة تمحورت حول 17 حسابا مؤثرا، تبين أن 10 منها تروج بشكل مباشر أو غير مباشر للرواية الإسرائيلية.

كما رصدت مصطلحات ثابتة تكررت بكثافة مثل "غطاء لحماس" و"داعمو الإرهاب" و"سفراء حماس"، ويكشف ذلك عن خطاب منسق لا يقتصر على التحريض باللغة الإنجليزية بل جرى تكييفه وإعادة إنتاجه بلغات أخرى.

لعينة من التغريدات المرتبطة بـ"أسطول الحرية"
تحليل شبكي لعينة من التغريدات المرتبطة بـ"أسطول الحرية" (نود إكسل)

وفي تتبع للأذرع الإعلامية الإسرائيلية التي قادت الحملة الرقمية ضد قافلة "الصمود"، برزت مجموعة من الحسابات التي شكلت أعمدة رئيسية في نشر الخطاب التحريضي وتضخيمه.

في المقدمة تصدر حساب "فيفيد بروفيس" (Vividprowess)، وهو حساب غامض الهوية لكنه شديد النشاط، إذ اعتمد على إعادة تدوير المحتوى التحريضي وتضخيمه رقميا ليظهر كأكثر الحسابات تأثيرا في الشبكة، وقد تحول عمليا إلى "مضخة دعائية" تعيد نشر الرواية الإسرائيلية بلغات متعددة، ما ضاعف من حضورها وانتشارها.

أما حساب "شيريل إي" (Cheryl E)، فمثل وجها رقميا بارزا داخل الدوائر المؤيدة لإسرائيل، وشارك في الحملة عبر محتوى ساخر ومضلل استهدف القافلة والناشطة السويدية غريتا تونبرغ، مجسدا دور "المؤثر غير الرسمي" الذي يضفي تنوعا على الخطاب ويمنحه مظهرا مستقلا، رغم ارتباطه الواضح بالموجة الدعائية الإسرائيلية.

كما لعب حساب "تعليقات الموساد" (Mossad Commentary)، المعروف بخطابه الدعائي الموجه، دورا محوريا في شيطنة القافلة، وركز على تصوير أي مبادرة تضامنية مع غزة باعتبارها غطاء لـ"الإرهاب"، مستخدما لغة هجومية وساخرة، مما جعله من أبرز العقد المركزية في الشبكات الرقمية وقت الأزمات.

إلى جانب ذلك، نشط الناشط الأميركي "إيال ياكوبي" (Eyal Yakoby) بكثافة في الحملة، معتمدا خطابا مباشرا يقوم على التحريض وربط كل فعل تضامني مع غزة بحركة حماس أو بما يصفه بـ"الإرهاب الإسلامي"، ليكمل بذلك منظومة الخطاب التي سعت إلى تجريم القافلة ونزع شرعيتها.

استهداف المشاركين

لم تقتصر الحملة على التحريض العام، بل استهدفت شخصيات بعينها، وفي مقدمتها رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار زاهر بيراوي، حيث قادت منظمة "عاد كان" (Ad Kan)، التي تضم ضباطا وخريجي وحدات استخبارات إسرائيلية، حملة منظمة ضده عبر نشر صور له مع مشاركين في الأسطول على أنها "أدلة سرية"، ولقطات جرى إخراجها من سياقها لتستخدم كأداة لإضفاء صبغة أمنية على مبادرة تضامنية ذات طابع إنساني.

تفنيد الرواية الإسرائيلية

التحقق كشف أن هذه الصور منشورة أصلا على الصفحات الرسمية للجنة منذ سنوات، في إطار نشاطها العلني، كما ظهر بيراوي في صور تعود لعام 2018 مع طاقم سفينة "حرية" في ميناء برايتون البريطاني، خلال جولة علنية ضد الحصار.

هذه المعطيات تفند رواية منظمة "عاد كان"(Ad Kan)، وتؤكد أن وجود بيراوي في صور مع مشاركين في "أسطول الصمود" الأخير ينسجم مع دوره المعروف والعلني، ولا يمثل بأي حال دليلا على ما تدعيه الدعاية الإسرائيلية.

ويوضح هذا النمط من الحملات أن الهجوم الأخير ليس سوى جزء من إستراتيجية ممنهجة تستهدف شخصيات قيادية في حركات التضامن الدولية، عبر إعادة تدوير الاتهامات ذاتها لتقويض شرعية المبادرات الإنسانية.

بالتوازي مع ذلك، شاركت حسابات إسرائيلية وغربية في إعادة تداول تقرير نشرته قناة "إل سي آي" (LCI) الفرنسية في 13 يونيو/حزيران الماضي، تناول الدور البارز للناشط الفلسطيني البريطاني زاهر بيراوي في تنظيم "أسطول الحرية" الذي أبحر من ميناء جزيرة صقلية الإيطالية مطلع يونيو/حزيران الماضي، متجها نحو غزة.

ورغم أن إسرائيل دأبت على اتهام بيراوي منذ سنوات بأنه "ممثل لحماس في أوروبا"، شدد التقرير الفرنسي على أن هذه المزاعم لم تثبت قضائيا لا في بريطانيا ولا في أي دولة أخرى.

وأشار إلى أن بيراوي سبق أن كسب دعوى قضائية ضد قاعدة بيانات "وورلد تشيك" (World-Check) التي صنفته زورا باعتباره مرتبطا بالإرهاب، وهو ما يعكس غياب أي دليل قانوني يدعم الاتهامات الإسرائيلية.

لكن مع انطلاق "أسطول الصمود" الجديد، استغلت الحسابات الإسرائيلية والغربية نشر التقرير لتعيد صياغته خارج سياقه، مركزة على الرواية الإسرائيلية ومهملة الحقائق التي أوردها، وذهبت هذه الحسابات إلى حد توجيه الشكر للصحفية الفرنسية كارولين فوريست على "تذكيرها" بأن بيراوي هو "العقل المدبر للأسطول" وأحد ممثلي حماس في بريطانيا، وقدمت ذلك وكأنه حقيقة مطلقة، في تجاهل كامل لما عرضه التقرير من معطيات تفند هذا الادعاء.

تشويه غريتا ثونبرغ

بالتوازي مع استهداف القائمين على "أسطول الصمود"، وجهت الحسابات الإسرائيلية سهامها نحو المشاركين في القافلة، وكان النصيب الأكبر من الهجوم من نصيب الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، التي يتابعها أكثر من مليون شخص على منصة "إنستغرام".

فقد تحولت ثونبرغ إلى هدف مباشر لحملة تشويه عنيفة، حيث أعادت بعض الحسابات نشر صور مركبة لها بملامح أدولف هتلر، في محاولة لربطها بالنازية ووصمها بدعم "الإرهابيين"، وترافق ذلك مع موجة تحريض علني، إذ كتب أحد الحسابات مخاطبا جمهوره "غريتا ثونبرغ ستذهب إلى غزة مرة أخرى بالقارب، ماذا تتمنون لها؟" في إشارة صريحة لتحريض المتابعين ضدها.

هذا الاستهداف يعكس بوضوح أن الحملة لم تقتصر على شيطنة الأسطول، بل امتدت إلى تجريم رموز التضامن الدولي عبر السخرية والتحريض الشخصي، في محاولة لردع الأصوات المؤيدة لغزة ووصمها بالعداء واللاشرعية.

خطاب تحريض رسمي

لم تقتصر الحملة على الحسابات غير الرسمية، بل جاءت مدعومة بخطاب سياسي رسمي استبق لحظة الإبحار، إذ ذكرت صحيفة "معاريف" أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أعد خطة لمعاقبة المشاركين في أسطول الصمود، بعد أن وصفهم بـ"المتعاونين مع حماس".

معاريف تقول إن بن غفير أعد خطة لمعاقبة المشاركين في اسطول الصمود (معاريف)
معاريف تقول إن بن غفير أعد خطة لمعاقبة المشاركين في اسطول الصمود (معاريف)

 

وتتضمن الخطة المصادرة الفورية للسفن المشاركة في كسر الحصار، وتحويلها إلى ملكية الشرطة الإسرائيلية، كما تشمل سجن النشطاء في ظروف مشابهة للأسرى الأمنيين داخل سجني كتسيعوت والدامون لفترة طويلة الأمد.

 

 

تفاعل عالمي

في المقابل، حصد الأسطول زخما واسعا على المستويين الشعبي والرقمي، فقد شاركت فيه شخصيات فنية وحقوقية بارزة، من بينها الممثلة الأميركية الحائزة على الأوسكار سوزان ساراندون، والممثل السويدي غوستاف سكارسغارد، والأيرلندي ليام كانينغهام.

يأتي ذلك وسط دعم منظمات حقوقية وتفاعل جماهيري واسع في دول أوروبية عدة لمهمة الأسطول في كسر الحصار الإسرائيلي والتأكيد على الحق الإنساني لأكثر من مليوني فلسطيني في الغذاء والدواء.

 

ولم يقتصر الدعم الرقمي للأسطول على الترند الإسباني فحسب، إذ رصد فريقنا صعود اسم "غزة" إلى مرتبة متقدمة في إسبانيا بـ 12.8 مليون تغريدة، بينما احتل وسم "غريتا ثونبرغ" المركز 19 بأكثر من 2.3 مليون تغريدة خلال نحو 20 ساعة متواصلة.

وفي إيطاليا، وصل وسم "غريتا" (Greta) إلى المرتبة 13 بـ 2.3 مليون تغريدة خلال 17 ساعة، ما يعكس حجم الزخم الذي حصدته مشاركة الناشطة في "أسطول الصمود العالمي".

وانطلقت قافلة الصمود العالمية لكسر حصار غزة من ميناء برشلونة الإسباني في صباح يوم الأحد، آخر أيام شهر أغسطس/آب الماضي، متجهة نحو القطاع المحاصر، مرورا بتونس، وهي تضم 24 سفينة مختلفة الأحجام.

المصدر: الجزيرة + وكالات

