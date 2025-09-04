تحليل رقمي يكشف شبكة إسرائيلية تحرض ضد "أسطول الصمود العالمي"

في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وبينما كانت عشرات السفن المشاركة في "أسطول الصمود العالمي" تستعد للإبحار من ميناء برشلونة باتجاه غزة، اندفعت حملة رقمية إسرائيلية واسعة على منصات التواصل، حملت تهديدات علنية ورسائل متعددة اللغات استهدفت المشاركين ومبادرتهم.

سعت الحملة إلى تشويه صورة الأسطول الذي يضم متضامنين من نحو 50 دولة على متن أكثر من 50 سفينة، في محاولة لإجهاض تحرك إنساني يهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع وإنهاء سياسة التجويع التي تطال أكثر من مليوني إنسان.

في هذا التقرير، يتتبع فريق "الجزيرة تحقق" الأذرع الرسمية وغير الرسمية التي قادت حملة "شيطنة الأسطول"، ويكشف كيف جرى تحويل "أسطول أمل" الذي يمثل مبادرة إنسانية عالمية إلى ما جرى تسميته إسرائيليا بـ"أسطول إرهاب".

كما نفكك أدوات الدعاية التي صاغت هذه الحملة، ونرصد الجهات التي دفعت بها وساهمت في انتشارها، إضافة إلى المعلومات الزائفة التي رافقت مسارها.

تضليل رقمي

في مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، كشف فريق "الجزيرة تحقق" عن سيل من المعلومات المضللة والروايات الزائفة التي رافقت الحملة الإسرائيلية المضادة لـ"أسطول الصمود" على المنصات الرقمية.

قادت هذه الحملة شخصيات رسمية، وجهات مقرها تل أبيب مدعومة بحسابات إسرائيلية موثقة على منصة "إكس"، في إطار جهد منسق لإضعاف المبادرة الإنسانية وتشويه أهدافها.

عملت هذه الحسابات بشكل ممنهج على ربط الأسطول العالمي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر الزعم بأنه ممول من الحركة، أو الادعاء بأن حماس هي من تدفع بالمؤثرين البارزين إلى واجهة المشهد الإعلامي الدولي فيما تدير العرض من وراء الستار.

Le lien entre Greta Thunberg et Zaher Birawi, chef du quartier général européen du Hamas !!! https://t.co/IyAPz91YE8 pic.twitter.com/uKA7Y76VeL — Ligue Defense Juive (@LDJuive) August 26, 2025

تحليل شبكي

أجرى الفريق تحليلا لعينة من التغريدات بلغات متعددة شملت أكثر من 3600 حساب وقرابة 4 آلاف تفاعل، وأظهر التحليل أن الحملة تمحورت حول 17 حسابا مؤثرا، تبين أن 10 منها تروج بشكل مباشر أو غير مباشر للرواية الإسرائيلية.

كما رصدت مصطلحات ثابتة تكررت بكثافة مثل "غطاء لحماس" و"داعمو الإرهاب" و"سفراء حماس"، ويكشف ذلك عن خطاب منسق لا يقتصر على التحريض باللغة الإنجليزية بل جرى تكييفه وإعادة إنتاجه بلغات أخرى.

وفي تتبع للأذرع الإعلامية الإسرائيلية التي قادت الحملة الرقمية ضد قافلة "الصمود"، برزت مجموعة من الحسابات التي شكلت أعمدة رئيسية في نشر الخطاب التحريضي وتضخيمه.

في المقدمة تصدر حساب "فيفيد بروفيس" (Vividprowess)، وهو حساب غامض الهوية لكنه شديد النشاط، إذ اعتمد على إعادة تدوير المحتوى التحريضي وتضخيمه رقميا ليظهر كأكثر الحسابات تأثيرا في الشبكة، وقد تحول عمليا إلى "مضخة دعائية" تعيد نشر الرواية الإسرائيلية بلغات متعددة، ما ضاعف من حضورها وانتشارها.

أما حساب "شيريل إي" (Cheryl E)، فمثل وجها رقميا بارزا داخل الدوائر المؤيدة لإسرائيل، وشارك في الحملة عبر محتوى ساخر ومضلل استهدف القافلة والناشطة السويدية غريتا تونبرغ، مجسدا دور "المؤثر غير الرسمي" الذي يضفي تنوعا على الخطاب ويمنحه مظهرا مستقلا، رغم ارتباطه الواضح بالموجة الدعائية الإسرائيلية.

كما لعب حساب "تعليقات الموساد" (Mossad Commentary)، المعروف بخطابه الدعائي الموجه، دورا محوريا في شيطنة القافلة، وركز على تصوير أي مبادرة تضامنية مع غزة باعتبارها غطاء لـ"الإرهاب"، مستخدما لغة هجومية وساخرة، مما جعله من أبرز العقد المركزية في الشبكات الرقمية وقت الأزمات.

إلى جانب ذلك، نشط الناشط الأميركي "إيال ياكوبي" (Eyal Yakoby) بكثافة في الحملة، معتمدا خطابا مباشرا يقوم على التحريض وربط كل فعل تضامني مع غزة بحركة حماس أو بما يصفه بـ"الإرهاب الإسلامي"، ليكمل بذلك منظومة الخطاب التي سعت إلى تجريم القافلة ونزع شرعيتها.

استهداف المشاركين

لم تقتصر الحملة على التحريض العام، بل استهدفت شخصيات بعينها، وفي مقدمتها رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار زاهر بيراوي، حيث قادت منظمة "عاد كان" (Ad Kan)، التي تضم ضباطا وخريجي وحدات استخبارات إسرائيلية، حملة منظمة ضده عبر نشر صور له مع مشاركين في الأسطول على أنها "أدلة سرية"، ولقطات جرى إخراجها من سياقها لتستخدم كأداة لإضفاء صبغة أمنية على مبادرة تضامنية ذات طابع إنساني.

SHARE: The Secret Connection Between Greta Thunberg and Zaher Birawi, Head of Hamas in Europe. EXCLUSIVE BY AD KAN Look closely at this photo. On the right – Greta Thunberg, a human rights and environmental activist. On the left – Zaher Birawi, Head of Hamas Headquarters in… pic.twitter.com/TEHs7XgfXi — עד כאן – Ad Kan (@adkanorg) August 26, 2025

تفنيد الرواية الإسرائيلية

التحقق كشف أن هذه الصور منشورة أصلا على الصفحات الرسمية للجنة منذ سنوات، في إطار نشاطها العلني، كما ظهر بيراوي في صور تعود لعام 2018 مع طاقم سفينة "حرية" في ميناء برايتون البريطاني، خلال جولة علنية ضد الحصار.

هذه المعطيات تفند رواية منظمة "عاد كان"(Ad Kan)، وتؤكد أن وجود بيراوي في صور مع مشاركين في "أسطول الصمود" الأخير ينسجم مع دوره المعروف والعلني، ولا يمثل بأي حال دليلا على ما تدعيه الدعاية الإسرائيلية.

ويوضح هذا النمط من الحملات أن الهجوم الأخير ليس سوى جزء من إستراتيجية ممنهجة تستهدف شخصيات قيادية في حركات التضامن الدولية، عبر إعادة تدوير الاتهامات ذاتها لتقويض شرعية المبادرات الإنسانية.

سفينة "حرية" تصل ميناء برايتون البريطاني-صغيرة بحجمها كبيرة برسالتها الانسانية والسياسية.

“Freedom” in Brighton,,, a small boat with a great message. End Gaza Blockade, End the Israeli occupation of Palestine.https://t.co/KUb7gYk8BK pic.twitter.com/3A0lusJtLN — zaher birawi (@zaher_birawi) June 6, 2018

بالتوازي مع ذلك، شاركت حسابات إسرائيلية وغربية في إعادة تداول تقرير نشرته قناة "إل سي آي" (LCI) الفرنسية في 13 يونيو/حزيران الماضي، تناول الدور البارز للناشط الفلسطيني البريطاني زاهر بيراوي في تنظيم "أسطول الحرية" الذي أبحر من ميناء جزيرة صقلية الإيطالية مطلع يونيو/حزيران الماضي، متجها نحو غزة.

ورغم أن إسرائيل دأبت على اتهام بيراوي منذ سنوات بأنه "ممثل لحماس في أوروبا"، شدد التقرير الفرنسي على أن هذه المزاعم لم تثبت قضائيا لا في بريطانيا ولا في أي دولة أخرى.

وأشار إلى أن بيراوي سبق أن كسب دعوى قضائية ضد قاعدة بيانات "وورلد تشيك" (World-Check) التي صنفته زورا باعتباره مرتبطا بالإرهاب، وهو ما يعكس غياب أي دليل قانوني يدعم الاتهامات الإسرائيلية.

لكن مع انطلاق "أسطول الصمود" الجديد، استغلت الحسابات الإسرائيلية والغربية نشر التقرير لتعيد صياغته خارج سياقه، مركزة على الرواية الإسرائيلية ومهملة الحقائق التي أوردها، وذهبت هذه الحسابات إلى حد توجيه الشكر للصحفية الفرنسية كارولين فوريست على "تذكيرها" بأن بيراوي هو "العقل المدبر للأسطول" وأحد ممثلي حماس في بريطانيا، وقدمت ذلك وكأنه حقيقة مطلقة، في تجاهل كامل لما عرضه التقرير من معطيات تفند هذا الادعاء.

Pels qui es pregunten qui va organitzar la flotilla, se sabia que era Hamàs Europa. Ara ja comença a sortir als mitjans.https://t.co/aPQtA38ecq — Xueta 🇮🇱🇮🇱🇳🇱 (@Xueta217414) September 1, 2025

تشويه غريتا ثونبرغ

بالتوازي مع استهداف القائمين على "أسطول الصمود"، وجهت الحسابات الإسرائيلية سهامها نحو المشاركين في القافلة، وكان النصيب الأكبر من الهجوم من نصيب الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، التي يتابعها أكثر من مليون شخص على منصة "إنستغرام".

فقد تحولت ثونبرغ إلى هدف مباشر لحملة تشويه عنيفة، حيث أعادت بعض الحسابات نشر صور مركبة لها بملامح أدولف هتلر، في محاولة لربطها بالنازية ووصمها بدعم "الإرهابيين"، وترافق ذلك مع موجة تحريض علني، إذ كتب أحد الحسابات مخاطبا جمهوره "غريتا ثونبرغ ستذهب إلى غزة مرة أخرى بالقارب، ماذا تتمنون لها؟" في إشارة صريحة لتحريض المتابعين ضدها.

هذا الاستهداف يعكس بوضوح أن الحملة لم تقتصر على شيطنة الأسطول، بل امتدت إلى تجريم رموز التضامن الدولي عبر السخرية والتحريض الشخصي، في محاولة لردع الأصوات المؤيدة لغزة ووصمها بالعداء واللاشرعية.

If Greta Thunberg and her deranged crew dare to come by boat again, this time she might actually sit in prison for several weeks under harsh conditions. Who’s in favor? ✋ pic.twitter.com/BNk543NeNZ — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) August 31, 2025

Greta Núremberg está ayudando otra vez a los terroristas nazis. pic.twitter.com/5ppeCuYOMH — SissiEmperatriz 🇮🇱 (@GabyLob) September 1, 2025

خطاب تحريض رسمي

لم تقتصر الحملة على الحسابات غير الرسمية، بل جاءت مدعومة بخطاب سياسي رسمي استبق لحظة الإبحار، إذ ذكرت صحيفة "معاريف" أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أعد خطة لمعاقبة المشاركين في أسطول الصمود، بعد أن وصفهم بـ"المتعاونين مع حماس".

وتتضمن الخطة المصادرة الفورية للسفن المشاركة في كسر الحصار، وتحويلها إلى ملكية الشرطة الإسرائيلية، كما تشمل سجن النشطاء في ظروف مشابهة للأسرى الأمنيين داخل سجني كتسيعوت والدامون لفترة طويلة الأمد.

The Greta drama series continues as she heads to Israel (again), attempting to “break the siege.” Israel may not play Mr. Nice guy anymore. pic.twitter.com/ccGSNJqXMk — Open Source Intel (@Osint613) August 31, 2025

تفاعل عالمي

في المقابل، حصد الأسطول زخما واسعا على المستويين الشعبي والرقمي، فقد شاركت فيه شخصيات فنية وحقوقية بارزة، من بينها الممثلة الأميركية الحائزة على الأوسكار سوزان ساراندون، والممثل السويدي غوستاف سكارسغارد، والأيرلندي ليام كانينغهام.

يأتي ذلك وسط دعم منظمات حقوقية وتفاعل جماهيري واسع في دول أوروبية عدة لمهمة الأسطول في كسر الحصار الإسرائيلي والتأكيد على الحق الإنساني لأكثر من مليوني فلسطيني في الغذاء والدواء.

يُعدّ أسطول الصمود العالمي، تضامنًا قويًا وملهمًا مع الفلسطينيين الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل الحصار الإسرائيلي القاسي وغير القانوني، وفي ظل الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة المحتل. يجب على إسرائيل السماح للأسطول بتنفيذ مهمته السلمية… pic.twitter.com/ZgdHqJfJkw — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) September 1, 2025

ولم يقتصر الدعم الرقمي للأسطول على الترند الإسباني فحسب، إذ رصد فريقنا صعود اسم "غزة" إلى مرتبة متقدمة في إسبانيا بـ 12.8 مليون تغريدة، بينما احتل وسم "غريتا ثونبرغ" المركز 19 بأكثر من 2.3 مليون تغريدة خلال نحو 20 ساعة متواصلة.

وفي إيطاليا، وصل وسم "غريتا" (Greta) إلى المرتبة 13 بـ 2.3 مليون تغريدة خلال 17 ساعة، ما يعكس حجم الزخم الذي حصدته مشاركة الناشطة في "أسطول الصمود العالمي".

وانطلقت قافلة الصمود العالمية لكسر حصار غزة من ميناء برشلونة الإسباني في صباح يوم الأحد، آخر أيام شهر أغسطس/آب الماضي، متجهة نحو القطاع المحاصر، مرورا بتونس، وهي تضم 24 سفينة مختلفة الأحجام.