العفو الدولية تنتقد قرار محكمة أميركية باحتفاظ غوغل بأندرويد ومتصفح كروم

انتقدت منظمة العفو الدولية حكما أصدرته محكمة أميركية لا يلزم شركة "غوغل" بتفكيك نشاطها في محرك البحث كجزء من الجهود المبذولة لمعالجة احتكارها لعمليات البحث على الإنترنت.

وقالت الأمينة العامة لـ"أمنستي إنترناشيونال" أنياس كالامار في رد على الحكم، إن غوغل واحدة من بين 5 شركات تكنولوجية كبرى تهيمن بشكل جماعي على العالم الرقمي، وأكدت أن هذا التركيز في السلطة جاء على حساب "حقوق الإنسان بشكل خطير، وكان الحكم فرصة ضائعة لتقييد قوة غوغل".

وسجلت كالامار أن النموذج التجاري الذي وصفته بـ"السام" لغوغل قائم على المراقبة الشاملة، واتهمت الشركة بتقويض حق مستخدمي الإنترنت في الخصوصية من خلال تعقّب الأشخاص عبر الشبكة الرقمية واستثمار بياناتهم الشخصية عبر الإعلانات الموجهة، واعتبرت أن متصفح كروم كان أداة رئيسية في توسيع هذه الممارسات الخاصة بجمع البيانات.

وشددت على أن إجبار غوغل على تفكيك نشاطها في محرك البحث وبيع كروم "كان من الممكن أن يشكّل خطوة أولى نحو عالم رقمي يحترم حقوقنا"، وعدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية قرارات مكافحة الاحتكار "رافعة حاسمة لبناء عالم رقمي أكثر احترامًا للحقوق ولتفكيك قوة شركات التكنولوجيا العملاقة".

مواجهة الاحتكار

كما أوضحت كالامار أنه من الضروري ألا يفوّت المنظمون أي فرصة أخرى لمعالجة "احتكارات غوغل الضارة في القرار المرتقب المتعلق بتكنولوجيا إعلاناتها"، داعية إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار "تفكيكا هيكليا يراعي احتياجات حقوق الإنسان".

وطالبت كالامار المنظمين في مجال التكنولوجيا بالعمل مع خبراء حقوق الإنسان والجهات التنظيمية الأخرى لضمان أن يؤدي تفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى إلى "تغيير حقيقي لا مجرد إعادة ترتيب لنفس الممارسات الضارة"، وفق تعبيرها.

وصدر حكم قضائي أميركي الثلاثاء، قضى بأن غوغل ليست مضطرة لبيع نظام التشغيل أندرويد أو متصفحها كروم، لكنها يجب أن تشارك بيانات البحث الخاصة بها مع المنافسين.

ويُعدّ هذا القرار أقل من طلب الحكومة الأميركية للمحكمة بإجبار غوغل على تفكيك أعمالها على الإنترنت، بما في ذلك بيع متصفح كروم لمعالجة قوتها الاحتكارية.