الدويري: "غيتو نازي" يجري في غزة و"عربات جدعون 2″ مختلفة عن سابقاتها

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن الاحتلال الإسرائيلي سيُهجر سكان مدينة غزة سواء وجد بديلا آمنا أم لم يجد، لأنه هدفه الأساسي هو التهجير، مشيرا إلى أن عملية "عربات جدعون 2″ تختلف عن عملية "عربات جدعون 1".

وكانت القناة 14 الإسرائيلية قد أفادت أن "الجيش سيصدر في الأيام المقبلة بلاغا بإجلاء سكان مدينة غزة إلى جنوب القطاع"، في حين توعد جيش الاحتلال بمواصلة الضغط خلال الأيام القادمة، زاعما أنه سيطر على 40% من مدينة غزة.

ووفق اللواء الدويري، فإن الاحتلال الإسرائيلي يزعم أنه سيبني 100 ألف خيمة إلى الجنوب من ممر "موراغ"ّ، ويتحدث عن منطقة المواصي في جنوب غرب قطاع غزة، باعتبارها بدائل لسكان مدينة غزة المهجرين، لكن في الواقع، فإن هذه البدائل غير موجودة، وكل ما يسعى له الاحتلال هو تهجير الغزيين.

ولا يستبعد الخبير العسكري والإستراتيجي -في تحليله للمشهد العسكري في غزة- أن يقدم الاحتلال على تنفيذ مخططاته، لأن إدارة المعركة -وفق الدويري- في العملية العسكرية "عربات جدعون 2" تختلف عن "عربات جدعون 1" وعن "خطة الجنرالات".

ويوضح أن جيش الاحتلال يكثّف القصف ويفجر المربعات السكنية، ويدفع بالآليات القديمة المحملة بالمتفجرات والتي تصل أحيانا إلى 7 أطنان، ويفجرها في المربعات السكنية.

دمار وتهجير

وفي ظل الدمار الذي ألحق بمناطق الزيتون والتفاح والشجاعية وجباليا في شمال القطاع، يحاول الغزيون -وفق اللواء الدويري- تجنب الذهاب نحو جنوب القطاع واللجوء بدلا من ذلك إلى حي الرمال والشيخ رضوان شمالي مدينة غزة ومنطقة شارع الرشيد، ولكنهم قد يضطرون إلى عبور محور نتساريم والتوجه نحو المنطقة الجنوبية، لو قام جيش الاحتلال بمناورة من الشمال.

وشبه الدويري ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي بالغزيين بـ "الغيتو النازي" الذي ما يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية) و"وزراؤه المتطرفون يتباكون عليه".

وبشأن إعلان جيش الاحتلال سيطرته على 40% من مدينة غزة، أوضح اللواء الدويري أن هذه المناطق هي التي دخلها مرات عديدة في السابق، الزيتون مثلا 7 مرات والشجاعية وجباليا عدة مرات، والمناطق المتبقية لم يدخلها بصورة فعلية.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال يقول إنه يسيطر على 70% من الزيتون والشجاعية والتفاح وجباليا، أي الجزء الشرقي والجنوب الشرقي من مدينة غزة.

ووفق اللواء الدويري، فإن جيش الاحتلال سيتعامل مع مناطق لم يسبق القتال فيها مثل غزة البلد، أي وسط المدينة، ثم الشيخ رضوان والرمال، ويقول إن شبكة الأنفاق لا تزال أفضل في تلك المنطقة والمقاومة لا تزال قادرة على خوض المعارك.

وأعلنت إسرائيل عن خطة عسكرية لاحتلال مدينة غزة تشمل استدعاء 60 ألف جندي احتياط، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر.