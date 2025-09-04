"الدعم السريع" تقصف المستشفى السعودي والنازحين بالفاشر غربي السودان

قصفت قوات الدعم السريع، اليوم الخميس، بالمدفعية الثقيلة المستشفى السعودي ومخيمات النازحين في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، وفق ما ذكرت مصادر للجزيرة.

ومن جانبه قال مصدر في الجيش للجزيرة، إن الجيش صد هجوما شنته قوات الدعم السريع على مقر قوات الدفاع الجوي في الفاشر صباح اليوم الخميس.

وأضاف أن الجيش كبد القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والمعدات في معركة استمرت ساعات عدة.

واتهمت شبكة أطباء السودان، أمس الأربعاء، قوات الدعم السريع، التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بارتكاب إبادة جماعية في كل من الفاشر ومناطق جنوب وغرب وشمال كردفان التي تسيطر عليها هذه القوات.

وقال المتحدث باسم الشبكة أحمد النور رقم الله إن "الدعم السريع" يقصف مناطق سكنية، ويستهدف بالحصار والتجويع أكثر من نصف مليون مدني في الفاشر.

وأوضح أن هذه القوات تحاصر مناطق جنوب وغرب وشمال كردفان، وتدفع سكانها نحو نزوح قسري وتنفذ أعمال قتل على أساس الهوية.

وشدد رقم الله على أن هذه الأفعال ليست حالات معزولة وإنما جزء من سياسة متعمدة ضمن "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.