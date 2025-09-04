الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي -فجر وصباح اليوم الخميس- حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت اعتقال فلسطينيين، إضافة إلى تخريب ممتلكات ومصادرة أخرى.

ففي سلفيت، شمال غرب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين، بينهم مسؤولون محليون في حركة فتح، بعد مداهمة منازلهم، كما اعتقلت مواطنَين آخرين، واستولت على مبلغ مالي يقدر بـ 4200 دولار، ومصوغات ذهبية من منزل أحد المواطنين.

وفي نابلس، شمال الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 6 مواطنين من المدينة ومخيمي بلاطة والعين، كما اقتحمت بلدة بيتا جنوب المدينة ودهمت أحد المنازل.

وشهدت بلدة بيت دجن شرق نابلس انتشارا عسكريا ونصب حاجز للتدقيق في هويات المواطنين وتفتيش المركبات.

وفي الخليل، جنوب الضفة، فقد اعتقل الاحتلال 5 مواطنين بعد مداهمة منازل في بلدتي الشيوخ وسعير، وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوة خاصة مواطنا فلسطينيا عقب اقتحام منطقة واد الجمل في المدينة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات ومناطق عدة، بينها هندازة وبريضعة وبيت تعمر شرقا، والخضر جنوبا، دون تسجيل اعتقالات.

وبحسب معطيات فلسطينية، فقد قتل جيش الاحتلال والمستوطنون منذ بدء الحرب على غزة، بما في ذلك في شرقي القدس، ما لا يقل عن 1017 فلسطينيا في الضفة الغربية، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، واعتقلوا أكثر من 18 ألفا و500.