الجامعة العربية تحذر من خطر إسرائيل على المنطقة وتدعو لوقف مذبحة غزة

حذّرت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، من "خطر إسرائيل المحدق" بالمنطقة، وطالبت بوقف "المذبحة" في غزة، وذلك خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إن اللقاء الوزاري ينعقد في ظرف عربي وإقليمي ودولي دقيق، في ظل حرب إبادة تشنها قوات الاحتلال بغزة تستهدف ما هو أبعد من القتل والانتقام.

وأشار أبو الغيط إلى أن الحرب الإسرائيلية تسعى لتقويض القضية الفلسطينية برمتها وتصفيتها، عبر القضاء على مشروع الدولة الفلسطينية وتشريد الشعب وتهجيره قسرا والاستيلاء على الأرض بالضم غير الشرعي.

وشدد على أن وقف المذبحة التي يسعى الاحتلال إلى توسيع نطاقها هو العنوان العريض للتحرك العربي.

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال الاجتماع، إن العالم يواجه نظاما إسرائيليا "لا حد لوحشية حروبه" التدميرية على غزة وعلى الضفة الغربية المحتلة وعلى استقرار سوريا ولبنان ومستقبلهما.

وأضاف أن إسرائيل تجعل غزة أرضا غير قابلة للحياة تنفيذا لمخطط استعماري تهجيري، وتحاصر الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقيادته، لتدمير تمثيله الشرعي، وتمهيدا لمخططات تهجيرية أيضا.

ونبّه الصفدي إلى أن مواجهة هذا الخطر المحدق تتطلب عملا عربيا جماعيا، داعيا إلى وضع إستراتيجية عربية شاملة، سياسية، واقتصادية، وقانونية، ودفاعية، توظف كل الأدوات المتاحة، لحماية مستقبل العرب ومصالحهم، وحق المنطقة في العيش بسلام عادل ودائم.

وأشار إلى أن وقف "العدوان الهمجي" على غزة، وإنهاء المجاعة التي صنعتها إسرائيل في القطاع تحت أنظار العالم أجمع يبقى أولوية عربية.

أمن سوريا

وفي الشأن السوري، قال الصفدي إن الوزراء العرب يدعمون جهود دمشق لإعادة البناء على أسس تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة كل مواطنيها وتحفظ حقوقهم، محذرا من تبعات الاعتداءات والتدخلات الإسرائيلية في سوريا وشؤونها.

وعبّر عن وقوف الوزراء العرب مع سوريا في مواجهة مخططات التقسيم، وفي ضمان أمن كل أهلها، مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، مؤكدا أن استقرار سوريا ضرورة إستراتيجية عربية ودولية.

جاء ذلك في كلمات لمسؤولين عرب خلال أعمال الدورة العادية الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية.