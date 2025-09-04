استهداف سفينة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس إن مقذوفا سقط في البحر الأحمر بالقرب من سفينة قبالة سواحل اليمن وسط استمرار هجمات جماعة الحوثي على السفن المرتبطة بإسرائيل.

وأوضحت الهيئة أنها تلقت بلاغا عن واقعة على مسافة 178 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من ميناء الحديدة، دون أن تحدد توقيت وقوع الهجوم.

ونقلت عن قبطان السفينة وجود تداخل إلكتروني شديد في المنطقة.

وذكرت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير، وأنها تواصل الإبحار إلى ميناء التوقف التالي. ودعت السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

ويواصل الحوثيون مهاجمة سفن ذات صلة بإسرائيل خلال إبحارها بالبحر الأحمر، في إطار دعمهم لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأدت الهجمات إلى اضطراب في تدفقات التجارة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما حول العالم.

والأحد الماضي، أعلنت الهيئة البريطانية ذاتها، في بيان، أنها تلقت بلاغا عن استهداف سفينة بمقذوف مجهول في البحر الأحمر على بعد 40 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة ينبع السعودية.