ارتفاع عدد قتلى زلزال أفغانستان إلى 2200

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب شرق أفغانستان الأسبوع الجاري إلى 2200، وفقًا لأحدث إحصائية من قِبل السلطات.

وكتب حمد الله فطرت نائب المتحدث باسم الحكومة -على منصة إكس، اليوم الخميس- أن الغالبية العظمى من إجمالي 2217 قتيلًا وما يقرب من 4 آلاف جريح من ضحايا الزلزال كانوا في محافظة كونار الجبلية قرب الحدود مع باكستان.

وأكد فطرت أن "جهود الإنقاذ لا تزال مستمرة" في المناطق التي ضربها الزلزال الأعنف وبلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر.

وتسبب الزلزال الأول، الذي كان بقوة 6 درجات وكان أحد أعنف الزلازل في أفغانستان السنوات القليلة الماضية، في أضرار ودمار واسع النطاق في إقليمي كونار وننغرهار يوم الأحد، عندما وقع على عمق ضحل يبلغ 10 كيلومترات.

وتسبب زلزال ثان بقوة 5.5 درجات يوم الثلاثاء في حالة من الذعر وعرقلة جهود الإنقاذ، إذ تسبب في انزلاق الصخور من الجبال وقطع الطرق المؤدية إلى القرى بالمناطق النائية.

ظروف صعبة

ويواصل عمال الإنقاذ جهودهم لانتشال الجثث من تحت أنقاض المنازل التي دمرها الزلزال هذا الأسبوع، في حين ينفد الوقت أمام الناجين الذين يواجهون مستقبلا قاتما مع تحذير وكالات الإغاثة العالمية من تناقص الأموال المخصصة للغذاء والمأوى والأدوية.

وقالت الحكومة التي ترأسها حركة طالبان إن عمليات البحث استمرت حتى وقت متأخر من أمس في المناطق الجبلية الشرقية التي ضربها الزلزال، إذ تم انتشال المزيد من الجثث، مضيفة أن عدد القتلى تجاوز 1457 شخصا، قبل أن يتم الإعلان عن ارتفاع عدد القتلى اليوم.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن الاحتياجات الإنسانية "هائلة وتتزايد بوتيرة سريعة" وأضاف نقلا عن أرقام أولية أن "ما يصل إلى 84 ألف شخص تأثروا بشكل مباشر وغير مباشر مع نزوح الآلاف".

وأقرّت هذه السلطات -التي سبق لها أن تعاملت مع تداعيات كوارث من هذا النوع عامي 2022 و2023- بأنه لن يكون في وسعها مواجهة الوضع لوحدها.

واعتبرت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أن الزلزال الذي تلته 6 هزّات أرضية قوّية يأتي "في أسوأ الأوقات" ولا سيما بعدما قامت بداية العام بخفض مساعداتها للأفغان بدعوى الاقتطاعات في المساعدة الدولية.

ومن جانبها دشنت قطر جسرا جويا إنسانيا إلى أفغانستان لمساعدتها في مواجهات تداعيات الزلزال الذي ضرب شرق البلاد الأحد الماضي وخلف آلاف القتلى والجرحى، ووصلت أمس إلى العاصمة كابل 4 طائرات تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية تحمل مساعدات إنسانية تتضمن مستشفيين ميدانيين، ومواد غذائية وطبية، ومستلزمات إيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية لنحو 11 ألف مستفيد.