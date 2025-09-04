إيران تعلن تخفيض العلاقات الدبلوماسية مع أستراليا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع أستراليا، وذلك بعد أسبوع من قرار كانبرا طرد السفير الإيراني على خلفية اتهامات بتورط طهران في هجومين استهدفا منشآت يهودية في سيدني وملبورن.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، قوله إن "إيران قامت، وفق الأعراف الدبلوماسية وحق الرد، بتخفيض المستوى الدبلوماسي لأستراليا في إيران"، مشيرًا إلى أن السفير الأسترالي غادر بالفعل.

وأكد بقائي أن القسم القنصلي الإيراني في كانبرا لا يزال يعمل، وأن طهران "ستواصل تلبية احتياجات مواطنيها" في أستراليا.

ووصف بقائي قرار أستراليا بأنه "غير معقول"، مضيفًا "نحن لا نرحب بخفض العلاقات، إذ لا يوجد سبب ولا مبرر لهذه الخطوة، وهي تؤثر سلبًا على العلاقات بين البلدين". كما رفض بقائي الاتهامات الموجهة لبلاده بمعاداة السامية، واصفًا إياها بأنها "سخيفة ولا أساس لها من الصحة".

وكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز قد أعلن الأسبوع الماضي تعليق العمل بالسفارة الأسترالية في طهران، مؤكدًا أن دبلوماسييه باتوا آمنين في دولة ثالثة.

ويعد قرار طرد السفير الإيراني الأول من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية في السياسة الخارجية الأسترالية.

وجاءت الخطوة الأسترالية عقب تقارير استخباراتية اتهمت إيران بالوقوف وراء هجومين عمدًا، الأول استهدف شركة لويس كونتيننتال كيتشن، وهي شركة أغذية "كوشر" في سيدني في أكتوبر/تشرين الأول 2024، والثاني طال كنيس "أداس إسرائيل" في ملبورن بعد شهرين.

من جانبه، قال مدير وكالة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، مايك بورجيس، إنه "لم يثبت تورط أي دبلوماسي إيراني معتمد لدى أستراليا بشكل مباشر في تنسيق تلك الهجمات".

وتنفي طهران أي علاقة لها بالحادثين.

ورغم التصعيد، أكدت مصادر إيرانية أن سفارة طهران في كانبرا لا تزال تواصل تقديم خدماتها القنصلية، وسط مخاوف من أن يؤدي التوتر الحالي إلى إغلاق قنوات التواصل الدبلوماسي بين البلدين بشكل كامل.