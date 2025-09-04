إسرائيل تشترط لقبول زيارة ماكرون وتحذير أميركي من الاعتراف بدولة فلسطينية

رفضت إسرائيل، اليوم الخميس، زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها ما لم يتراجع عن نيته الاعتراف بدولة فلسطين، في حين أبلغت الولايات المتحدة دولا بأن اعترافها بدولة فلسطينية "سيخلق المزيد من المشاكل".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه دعا نظيره الفرنسي جان نويل بارو، خلال اتصال هاتفي، إلى إعادة النظر في مبادرة باريس الهادفة إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

وأورد بيان للخارجية الإسرائيلية أنه "ما دامت فرنسا تواصل مبادرتها وجهودها التي تتنافى ومصالح إسرائيل، فإن زيارة ماكرون لا مجال للقيام بها".

يشار إلى أن الرئيس ماكرون كان قد كشف في يوليو/تموز الماضي أنه سيعلن قرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري.

وشدد ماكرون على أن فرنسا قررت أن تعترف بفلسطين وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

وكان السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ودول عربية أخرى رحبت بإعلان الرئيس الفرنسي نيته الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، بينما ندد به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة– واستنكرته الولايات المتحدة.

يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة أبلغت دولا بأن اعترافها بدولة فلسطينية "سيخلق المزيد من المشاكل".

وقال روبيو -من العاصمة الإكوادورية كيتو- "أبلغنا جميع هذه الدول، قلنا لهم: إذا فعلتم هذا الاعتراف، فسيكون زائفا وليس حقيقيا، وإذا فعلتم ذلك فستخلقون مشاكل".