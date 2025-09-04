أميركا تنهي وضع الحماية للمهاجرين الفنزويليين وكراكاس ترد على استهداف قارب

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركي إنهاء وضع الحماية المؤقت للمهاجرين الفنزويليين، معتبرة أن فنزويلا لم تعد تستوفي الشروط اللازمة لهذا التصنيف، بينما اتهمت فنزويلا الولايات المتحدة بتنفيذ عمليات إعدام لفنزويليين خارج نطاق القضاء.

وقالت الوزارة الأميركية في بيان لها أمس الأربعاء، إن القرار يستند إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد، مشيرة إلى أن السماح للفنزويليين بالبقاء في الولايات المتحدة "لم يعد من مصلحة البلاد".

وتشير بيانات للكونغرس الأميركي إلى أكثر من 256 ألف فنزويلي مُنحوا الحماية منذ عام 2021 في عهد الرئيس السابق جو بايدن، ومن المقرر أن ينتهي سريان التصنيف في العاشر من سبتمبر/أيلول.

ويتيح وضع الحماية المؤقت لحامليه تصاريح عمل وحماية من الترحيل، ويتأهل له الأشخاص الذين تشهد بلادهم كوارث طبيعية أو صراعا مسلحا أو حدثا استثنائيا.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد بدأت منذ فبراير/شباط خطوات لإلغائه، غير أن محكمة اتحادية أوقفت القرار في مارس/آذار، قبل أن تسمح المحكمة العليا للحكومة بالبدء بعمليات الترحيل.

وفي الشهر الماضي، قضت محكمة استئناف بأن إدارة ترامب تصرفت على الأرجح بشكل غير قانوني عندما ألغت وضع الحماية من الترحيل، الذي شمل نحو 600 ألف فنزويلي، يعيشون في الولايات المتحدة منذ ولاية الرئيس الديمقراطي السابق بايدن.

في المقابل، اتهم وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، الأربعاء، الولايات المتحدة بتنفيذ "إعدامات خارج نطاق القضاء" بعد استهدافها قاربا في البحر الكاريبي قالت واشنطن إنه كان يحمل مخدرات في طريقه إلى الأراضي الأميركية.

وقال كابيلو عبر برنامج تلفزيوني إن الهجوم أدى إلى مقتل 11 شخصا، متسائلا "إن كان هذا مقبولا؟".