75 شهيدا بقطاع غزة منذ الفجر والاحتلال يعزز قواته

أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 75 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الخميس، بينهم 44 في مدينة غزة، و14 من طالبي المساعدات، في حين بدأ الجيش الإسرائيلي التقدم شرقي مدينة غزة وتفخيخ عربات داخل الأحياء السكنية.

وقال مصدر في المستشفى المعمداني، بمدينة غزة، إن 8 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب أكثر من 50 آخرين، بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على منازل بمنطقة المشاهرة، في حي التفاح شرقي المدينة.

وفي وقت سابق، ذكر مصدر في المستشفى ذاتها أنه تم انتشال جثة شهيد إثر قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما أفادت مصادر في "مجمع الشفاء"، بمدينة غزة، باستشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة آخرين، جراء استهداف غارات إسرائيلية خيمة تؤوي عائلة نازحة. ووثقت مراسلة الجزيرة تفاصيل الغارة، وحالات الخوف والهلع بين المدنيين.

وقال مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى إن فلسطينيين استشهدا وسقط عدد من المصابين في غارة إسرائيلية وسط مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

من جهتها، أفادت مصادر في "مستشفى ناصر" جنوبي غزة باستشهاد فلسطيني، وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف الحي الياباني غربي مدينة خان يونس، وقامت فرق الإسعاف الفلسطينية بنقل المصابين إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما أفاد المستشفى باستشهاد 7 مواطنين وجرح عدد آخر من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات شمالي رفح.

24 طفلا شهيدا كل يوم

وقد أعلنت وزارة الصحة بغزة أن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 84 شهيدا، و338 مصابا.

وأضاف بيان الوزارة أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للشهداء إلى 64 ألفا و231 في حين يبلغ عدد المصابين الإجمالي 161 ألفا و583 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال المدير العام لوزارة الصحة بقطاع غزة، الدكتور منير البرش إن عدد الضحايا الحالي يشير إلى أن الاحتلال يقتل 24 طفلا كل يوم.

على صعيد متصل، قال الدكتور أود أريل آغيدال، جراح العظام النرويجي المتطوع في "مستشفى ناصر" بخان يونس، جنوبي قطاع غزة، إن المستشفى يشهد نقصا حادا في المعدات والمعينات الطبية.

إعلان

وأضاف أن قسم العظام لا يستطيع التعامل مع الكسور المركبة، بسبب انعدام الأدوات والمعدات والمواد المطلوبة.

مجاعة مستمرة

في غضون ذلك، لا يزال التجويع يحصد أرواح مزيد من الفلسطينيين بشكل يومي رغم الدعوات الدولية المتكررة لفتح المعابر وإدخال المساعدات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل 3 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة؛ وقالت إن إجمالي عدد الشهداء بالتجويع ارتفع إلى 370 شهيدا، بينهم 131 طفلا.

وقال المدير العام لوزارة الصحة بقطاع غزة، للجزيرة إنه منذ إعلان المجاعة في القطاع لم يتحرك أي طرف، مؤكدا أن عدد الضحايا الحالي يعني أن الاحتلال يقتل 28 طفلا كل يوم.

من ناحيتها، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن إسرائيل تعتبر سكان غزة هدفا مشروعا، وأكدت أنها تشهد تهجيرا جماعيا متعمدا للفلسطينيين وتدميرا للبنية التحتية.

معركة غزة

في هذه الأثناء، أكدت القناة الـ14 الإسرائيلية أن العملية العسكرية في غزة ستبدأ الأسبوع المقبل بغارات جوية وبعدها العملية البرية.

وذكرت القناة أن الجيش سيصدر في الأيام المقبلة بلاغا بإجلاء سكان مدينة غزة إلى جنوب القطاع.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن آليات عسكرية إسرائيلية تطلق النار بشكل مكثف تجاه المنازل في شارع الجلاء وسط مدينة غزة. مضيفا أن آليات الاحتلال تتقدم شرقي المدينة وتضع عربات مفخخة داخل الأحياء السكنية تمهيدا لتفجيرها.

بدوره، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش سيطر على 40% من مدينة غزة، وأضاف أن الضغط سيستمر في الأيام المقبلة.

وتابع المتحدث بأن الجيش بدأ تجنيد عشرات آلاف الجنود هذا الأسبوع "لهزيمة حماس في غزة"، على زعمه، مؤكدا أنه منذ بدء ما يطلق عليها الاحتلال اسم "عملية عربات جدعون" تمكن جيش الاحتلال من استعادة جثامين 10 من الأسرى الإسرائيليين في غزة.

من ناحيتها، حذرت مديرة الاتصالات في اليونيسيف من الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة، وقالت إنه سيكون مأساة لا تصدق لنحو مليون شخص، ويجب منعها.