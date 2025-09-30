نيويورك تايمز: أميركا ترحل 100 إيراني بعد اتفاق مع طهران

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس دونالد ترامب رحلت نحو 100 إيراني على متن طائرة مستأجرة من الولايات المتحدة إلى بلادهم.

واستندت الصحيفة إلى تصريحات من مسؤوليْن إيرانيين شاركا في المفاوضات ومسؤول أميركي مطلع على الأمر.

وقال المسؤولان الإيرانيان إن طائرة مستأجرة أقلعت من لويزيانا مساء أمس الاثنين، ومن المقرر أن تصل إلى إيران عبر قطر اليوم الثلاثاء.

وأوضح المسؤولان أن المرحّلين شملوا رجالا ونساء، وبعضهم من الأزواج. وأشار المسؤولون الثلاثة إلى أن بعضهم تطوع للمغادرة بعد احتجازهم في مراكز الاعتقال لعدة أشهر. وأوضحوا أنه في جميع الحالات تقريبًا تم رفض طلبات اللجوء أو أن الأشخاص لم يمثلوا بعد أمام قاض لجلسة استماع لطلب اللجوء.

ويمثل الترحيل لحظة نادرة من التعاون بين الولايات المتحدة والحكومة الإيرانية، وكان نتيجة أشهر من المناقشات بين البلدين، وفقا للمسؤولين الإيرانيين.

وقال أحد المسؤولين إن وزارة الخارجية الإيرانية تنسق عودة المرحّلين، وإنه تم تقديم تطمينات بأنهم سيكونون آمنين ولن يواجهوا أي مشكلات. ومع ذلك، قال إن العديد من المرحلين كانوا يشعرون بخيبة أمل، وبعضهم كان يشعر بالخوف.

ترامب والمهاجرين

وقالت نيويورك تايمز إن ترحيل هذه المجموعة من الإيرانيين يعد واحدا من أكثر الجهود صرامة حتى الآن من قبل إدارة ترامب لترحيل المهاجرين بغض النظر عن ظروف البلدان التي قد يتم إرسالهم إليها.

وفي وقت سابق من هذا العام، رحّلت الولايات المتحدة مجموعة من الإيرانيين إلى كل من كوستاريكا وبنما، وأثارت حملة الترحيل الموسعة دعاوى قضائية من قبل المدافعين عن حقوق المهاجرين الذين انتقدوا هذه الرحلات.

وخلال السنوات القليلة الماضية، زاد عدد المهاجرين الإيرانيين غير النظاميين الذين عبروا إلى الولايات المتحدة من الحدود الجنوبية، وادعى العديد منهم الخوف من الاضطهاد في وطنهم بسبب معتقداتهم السياسية والدينية.

وكانت الولايات المتحدة تتردد أو تواجه صعوبة في ترحيل المهاجرين إلى دول معينة مثل إيران بسبب نقص العلاقات الدبلوماسية المنظمة، وعدم القدرة على الحصول على وثائق السفر في الوقت المناسب.

وقد أجبر ذلك المسؤولين الأميركيين إما على احتجاز المهاجرين لمدد طويلة وإما إطلاق سراحهم داخل الولايات المتحدة. ورحّلت أميركا نحو 20 إيرانيا في عام 2024، وهو أعلى رقم منذ سنوات، وذلك عبر عدة رحلات تجارية.