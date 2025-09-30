كشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية عن رسالة بعث بها الناشط اليميني الأميركي الراحل تشارلي كيرك إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مايو/أيار الماضي، أعرب فيها عن "حبه العميق لإسرائيل" وتحذيره من تنامي المشاعر المعادية لها بين جيل الشباب الأميركي، ولا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال كيرك، الذي قُتل مطلع الشهر الجاري بولاية يوتا، في رسالته إن "إسرائيل تخسر حرب المعلومات وتفقد الدعم حتى داخل الأوساط المحافظة في الولايات المتحدة"، مشددا على أن هذا التطور "يجب أن يكون بمثابة إنذار من الدرجة الخامسة"، لأنه قد يؤدي إلى "تراجع الدعم السياسي والعسكري الأميركي لتل أبيب".

وأضاف "المشاعر المعادية لإسرائيل وللسامية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة على مواقع التواصل.. أمضيت مع فريقي أشهرا في تحليل هذه الاتجاهات ومناقشة أفكار تساعدكم على صد هذه التطورات المقلقة التي يمكن أن تقوض الدعم الأميركي لإسرائيل".

الرسالة، التي نُشرت لأول مرة كاملة، تضمنت 7 توصيات أبرزها إنشاء شبكة سريعة للرد على المعلومات "المضللة" عبر منصة "إكس"، وتأسيس "شبكة حقيقة إسرائيل" كمرجع لتفنيد الروايات المنتشرة حول الحرب في غزة، إضافة إلى تنظيم جولات دعائية للأسرى المفرج عنهم من القطاع للتأثير على الرأي العام الأميركي.

وأشار كيرك، في خطابه، إلى أنه كثيرا ما كان يدافع عن إسرائيل أكثر مما يفعله مكتب نتنياهو نفسه، قائلا "عندما لا تردون، تملأ الدعاية المعادية لإسرائيل واللاسامية هذا الفراغ"، بحسب الرسالة.

وكان نتنياهو قد ذكر الرسالة في خطاب متلفز يوم 18 سبتمبر/أيلول، لينفي ما وصفها بـ"أكاذيب وحشية" ربطت إسرائيل بمقتل كيرك، وأكد حينها أن الرسالة تعكس "الصداقة الحقيقية" التي كان الناشط الأميركي يكنها للدولة العبرية.

وكيرك (31 عاما)، هو مؤسس منظمة "تيرنينغ بوينت يو إس إيه"، اغتيل في 10 سبتمبر/أيلول خلال جولة محاضرات بولاية يوتا. وألقي القبض على المتهم بإطلاق النار، وهو تايلر روبنسون (22 عاما)، بعد أقل من 36 ساعة، حيث يواجه تهمة "القتل العمد" التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.