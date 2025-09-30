نتنياهو يطلع حكومته على خطة ترامب وفرنسا تدعو حماس لقبولها

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء أنه سيطلع حكومته على تفاصيل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، في حين طالبت فرنسا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقبول الخطة.

وأكد نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة أنه سيقدم "تقريرا مفصلا عن خطة ترامب للحكومة وللمجلس الوزاري المصغر".

وكان نتنياهو قد قال بعيد وصوله الى إسرائيل عائدا من الولايات المتحدة بحسب مقطع مصور نشره مكتبه، "توصلت في واشنطن إلى تفاهم مع الرئيس ترامب حول إطار عمل للإفراج عن جميع رهائننا، ولتحقيق كل أهداف الحرب التي حددناها".

وأضاف "سأقدم تقريرا أكثر تفصيلا إلى أعضاء الحكومة وأعضاء الحكومة" الأمنية.

فرنسا وحماس

وفي سياق متصل اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الثلاثاء أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "لم يعد لديها أي مبرر لرفض الاقتراح المقدم إليها" في إطار الخطة الرامية الى إنهاء الحرب في قطاع غزة..

وزعم الوزير الفرنسي أن "حماس الآن معزولة حتما، وتم التنصل منها بشكل تام"، وطالب الحركة بأن "تكون واقعية" وتعترف أنها "خسرت".

واعتبر بارو أن على حماس "اغتنام الفرصة المتاحة لها لنزع سلاحها والرحيل إلى المنفى".

مهلة ترامب

وكان ترامب قد أمهل حركة حماس 3 أو 4 أيام للرد على خطته بشأن غزة، وحذر من أنه "إذا رفضت حماس الاتفاق فستفعل إسرائيل ما يجب عليها فعله".

وقال ترامب للصحفيين، اليوم الثلاثاء، وهو يغادر البيت الأبيض إن خطته الجديدة للسلام في غزة واضحة ومتكاملة وباتت تحظى بقبول إسرائيلي وعربي واسع، مشيرا إلى أن الكرة أصبحت الآن في ملعب حماس.

وحذر من أنه "إذا رفضت حماس الاتفاق فستفعل إسرائيل ما يجب عليها فعله"، معتبرا أن المبادرة "تمنح الفلسطينيين فرصة تاريخية لوقف الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة من السلام والتنمية"، على حد تعبيره.

إعلان

وتنص الخطة، التي تضم 21 بندا، على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة خلال 72 ساعة ونزع سلاح حركة حماس، كما تنص على أن تدار غزة مؤقتا عبر لجنة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة تحت إشراف هيئة انتقالية دولية تسمى "مجلس السلام" يرأسها ترامب.

وتشمل الخطة كذلك إطلاق برنامج إعادة إعمار واسع يفتح الباب أمام إقامة دولة فلسطينية في المدى المتوسط.