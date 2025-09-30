أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

يوتيوب توافق على دفع 22 مليون دولار لإنهاء دعوى رفعها ضدها ترامب

(FILES) The YouTube logo is seen outside the company's corporate headquarters in San Bruno, California, on April 23, 2025.
موقع يوتيوب أصبح آخر منصة من بين منصات التواصل الاجتماعي الكبرى يوقع اتفاقا تعويض مع ترامب (الفرنسية)
Published On 30/9/2025
آخر تحديث: 08:29 (توقيت مكة)

أظهرت وثيقة قضائية نُشرت الإثنين أن يوتيوب وافقت على دفع 22 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية رفعها ضدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن علقت المنصة التابعة لغوغل حسابه في أعقاب الهجوم الذي شنه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

وبذلك يصبح موقع يوتيوب آخر منصة تتوصل إلى اتفاق مع ترامب لتسوية نزاع قضائي بدأ في يوليو/تموز 2021، وذلك بعد أن توصلت شركتا ميتا وإكس (تويتر سابقا) إلى اتفاقات مماثلة.

وفي أعقاب الهجوم على مقر السلطة التشريعية في العاصمة واشنطن حذفت كبريات منصات التواصل الاجتماعي حسابات ترامب، لخشيتها من أن يستخدمها للترويج لمزيد من العنف عبر ادعاءاته الزائفة بأن عمليات تزوير تسببت بخسارته انتخابات 2020 أمام الرئيس السابق جو بايدن.

وإثر هذا الإجراء لجأ الجمهوري البالغ من العمر حاليا 79 عاما إلى مقاضاة هذه المنصات بدعوى أنها مارست بحقه رقابة غير قانونية.

وقبيل إغلاقه، كان حساب الرئيس الأميركي على يوتيوب يتابعه 2.77 مليون مشترك.

ترميم ناشونال مول

وبحسب الوثيقة القضائية فإن مبلغ التسوية الذي ستدفعه يوتيوب وقدره 22 مليون دولار سيخصص لمشروع يعتزم ترامب بناءه في البيت الأبيض عبر منظمة غير ربحية تُدعى "تراست فور ذا ناشونال مول"، وهي "مكرسة لترميم ناشونال مول والحفاظ عليه والارتقاء به، ولدعم بناء قاعة الاحتفالات الرسمية بالبيت الأبيض".

وفي فبراير/شباط، توصلت إكس إلى تسوية مع ترامب قدرها نحو 10 ملايين دولار، بعدما رفع الملياردير الجمهوري دعوى قضائية ضد الشركة ورئيسها التنفيذي السابق جاك دورسي.

وفي يناير/كانون الثاني، بعد أيام من تنصيبه رئيسا، وافقت ميتا على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى رفعها ضدها الرئيس، ونصت التسوية على تخصيص 22 مليون دولار من المبلغ لتمويل مكتبة ترامب الرئاسية المستقبلية.

وكانت الشركة الأم ليوتيوب "ألفابت" أعلنت أن إيرادات المنصة من الإعلانات فقط حققت أكثر من 36 مليار دولار في 2024، بحسب تقريرها السنوي لعام 2025 المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

