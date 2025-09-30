الفاشر- لقي 8 مدنيين، بينهم أطفال ونساء، مصارعهم وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، اليوم الثلاثاء، إثر قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع على مركز مؤقت لإيواء النازحين بحي "أبوشوك الحلة" في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

ووفق شهود عيان، سقطت 4 قذائف على المركز المكتظ بالنازحين الفارين من مختلف أحياء المدينة ومخيمي زمزم وأبوشوك، مما أدى إلى انهيار أجزاء واسعة من مبانيه وتحولها إلى ركام.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل حجم الدمار داخل المركز، حيث تناثرت أدوات الطعام بين الأنقاض، وتشققت الجدران بفعل الشظايا مع بقع للدماء كانت شاهداً على عنف القصف، مما دفع ناشطين وحقوقيين إلى وصف الحادثة بـ"المجزرة" مطالبين بضرورة الإسراع في كسر الحصار وفك معاناة المحتاجين.

وكشف مصدر طبي من المستشفى الوحيد العامل بالمدينة -فضل عدم ذكر اسمه- أن المستشفى استقبل جثث 8 قتلى بينهم طفلان وامرأة، إضافة إلى 15 مصاباً بعضهم في حالة حرجة نتيجة إصابات بالشظايا ونزف حاد. وأشار إلى نقص حاد في الدم والمستلزمات الطبية مما يهدد حياة المصابين.

ويأتي القصف في ظل تصعيد عسكري متواصل منذ أكثر من عام، حيث تشهد الفاشر حصاراً خانقاً وأزمة إنسانية متفاقمة، وقد حذرت تقارير دولية من خطط لهجمات واسعة باستخدام الطائرات المسيرة قد تزيد من معاناة المدنيين وتفاقم الكارثة الإنسانية في دارفور.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.