مقتل عائلة أوكرانية في هجوم روسي وبوتين يؤكد انتصار قواته في الحرب

قُتلت عائلة مكونة من 4 أفراد في غارة جوية روسية بمسيّرة في منطقة سومي في شمال أوكرانيا، في حين أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تنتصر في الحرب.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليغ غريغوروف -صباح اليوم الثلاثاء- على تلغرام "هذه الليلة، استهدف العدو مبنى سكنيا في قرية تشيرنيتشينا في كراسنوبيليا، بمسيّرة".

وقتل 4 أشخاص آخرين قد قتلوا ليلة الأحد الماضية وأصيب العشرات في هجوم روسي بمئات المسيرات والصواريخ على أوكرانيا.

وأطلقت روسيا هجوما في منطقة سومي بعدما طردت القوات الأوكرانية في أبريل/نيسان من منطقة كورسك الروسية التي احتلت كييف جزءا صغيرا منها منذ صيف 2024.

بوتين: ننتصر في المعركة العادلة

من ناحية أخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات الروسية تنتصر في ما وصفها "بالمعركة العادلة" في أوكرانيا.

وقال بوتين في مقطع مصور نُشر على موقع الكرملين على الإنترنت -أمس الاثنين- "يخوض مقاتلونا وقادتنا الهجوم، والدولة بأكملها، كل روسيا، تخوض هذه المعركة العادلة وتعمل بجد، نحن ندافع معا عن حبنا للوطن الأم ووحدة مصيرنا التاريخي، نحن نقاتل وننتصر".

زيلينسكي: استعدنا 170 كيلومترا مربعا

بالمقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -مساء الاثنين- أن أوكرانيا استعادت أكثر من 170 كيلومترا مربعا من الأراضي بالقرب من بلدة دوبروبيليا في الشرق خلال هجمات مضادة حديثة.

وقال زيلينسكي في خطابه المصور الليلي "اعتبارا من بداية هذا اليوم، حررت قواتنا أكثر من 174 كيلومترا مربعا منذ بدء العملية، وتم تطهير أكثر من 194 كيلومترا مربعا من مجموعات التخريب الروسية".

وأضاف أن القوات الروسية خسرت ما يقرب من 3200 جندي خلال العملية.

وأكد أن القوات الأوكرانية تواجه ظروفا صعبة على عدة جبهات، بما في ذلك قرب مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف الحدودية، وفي مناطق بين دونيتسك ودنيبروبتروفسك.

إعلان

وأطلقت روسيا حربا على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، واصفة إياه "بعملية عسكرية خاصة" لنزع السلاح من جارتها والقضاء على ما تصفه بالنازية، في حين تصف كييف وحلفاؤها العملية الروسية بمحاولة إمبريالية غير مبررة للاستيلاء على الأرض.

ولا تلوح في الأفق نهاية للحرب على الرغم من جهود دبلوماسية يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الصراع، بما في ذلك عقده قمما منفصلة مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين آخرين.