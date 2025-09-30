مقتل 12 من حراس الغابات بنيجيريا على يد مسلحين

أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل 12 من حراس الغابات وإصابة 4 آخرين، في هجوم شنه مسلحون على بلدة صغيرة بولاية كوارا وسط البلاد، في أحدث حلقة من سلسلة هجمات دامية تشهدها المنطقة منذ أشهر.

وقالت الشرطة إن الهجوم وقع الأحد في بلدة أوكي-أودي، التي تبعد نحو 70 كيلومترا عن مدينة إلورين عاصمة الولاية، حيث "اقتحم مسلحون المنطقة وأطلقوا النار عشوائيا"، قبل أن تعثر قوات الأمن على جثث 12 من الحراس.

لم تُعرف هوية المهاجمين على الفور، لكن السلطات ترجح وقوف عصابات محلية تُعرف باسم "قطاع الطرق" وراء العملية.

وتنتشر هذه الجماعات في ولايات شمالية ووسطى، وتتخذ من الغابات قواعد لشن هجمات تشمل نهب القرى وإحراقها، إضافة إلى عمليات خطف مقابل فدية.

اتهامات لمجموعة "محمودا"

وشهدت ولاية كوارا في الأشهر الأخيرة سلسلة هجمات دامية، حمّل السكان المحليون مسؤوليتها لمجموعة تُعرف باسم "محمودا"، وهي فصيل مسلح موال لمحمود النيجري، أحد قادة تنظيم "أنصار" المرتبط بالقاعدة.

يذكر أن تنظيم "أنصار" نشأ عام 2021 إثر انشقاق عن جماعة "بوكو حرام". وكان مستشار الأمن القومي النيجيري نُهُو ريبادو قد كشف الشهر الماضي أن للتنظيم "خلايا نائمة في المدن" وقواعد في الغابات بولايات النيجر وكوارا.

وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، أعلنت السلطات النيجيرية اعتقال محمود النيجري إلى جانب قيادي آخر في التنظيم هو محمود محمد عثمان.

من جانبه، دعا حاكم ولاية كوارا عبد الرحمن عبد الرزاق إلى "زيادة الانتشار الأمني" من أجل "كبح أنشطة المجرمين" في المنطقة، مؤكدا أن حكومته ستواصل التنسيق مع الأجهزة الفدرالية لمواجهة التهديدات المتصاعدة.