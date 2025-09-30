مسؤول أميركي: نعلن قريبا إعادة تموضع قواتنا بالعراق

قال مسؤول أميركي للجزيرة -اليوم الثلاثاء- إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعلن قريبا إعادة تموضع القوات الأميركية في العراق بما ينسجم مع مصالح واشنطن في المنطقة.

وأوضح هذا المسؤول أن إعادة تموضع القوات الأميركية ينسجم مع الأولويات الإستراتيجية لإدارة ترامب في العراق والمنطقة.

وفي وقت سابق، أشارت مصادر أمنية إلى وجود تحركات لإعادة تموضع للقوات الأميركية وإخلاء تكتيكي لبعض المقرات.

وخلال الأسابيع الماضية، تم رصد تفكيك بعض نقاط المراقبة والمقار الإدارية، أو المستودعات التي كانت تستخدمها تلك القوات.

كما تم رصد قوافل من الشاحنات والناقلات التي تحمل معدات ومستلزمات عسكرية تتحرك بين القواعد، وتحديدا من عين الأسد في الأنبار وقاعدة في بغداد، باتجاه إقليم كردستان العراق وسوريا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى هبوط طائرات شحن عسكرية عدة مرات في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، وأقلعت منها حاملة للمعدات العسكرية الثقيلة والمركبات، كما أن عدد العسكريين قد بدأ في الانخفاض بشكل ملحوظ.

وكانت الإدارة الأميركية أبلغت المسؤولين العراقيين في وقت سابق رغبتها في تسريع الانسحاب والالتزام بالموعد الذي سبق تحديده في الاتفاقية الموقعة بينهما بشأن هذه المسألة، وكان مقررًا نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.

يذكر أن الولايات المتحدة غزت العراق عام 2003 ونشرت هناك نحو 30 ألف جندي.

ومع نهاية 2011 أنهت الولايات المتحدة غزوها للعراق في عهد الرئيس باراك أوباما، وسحبت قواتها من هناك، باستثناء عدد قليل من المستشارين العسكريين.

ومع اجتياح تنظيم الدولة أجزاء واسعة من العراق عام 2014، ضاعفت واشنطن قواتها لتبلغ أكثر من 5 آلاف عنصر، قبل أن تخفضها مجددا إلى 3 آلاف عام 2021، ثم انخفضت تلك القوات إلى نحو 2500 عام 2023 تحت ضغط البرلمان العراقي.