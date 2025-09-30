أخبار|إندونيسيا

عشرات الطلاب محاصرون تحت أنقاض مدرسة إسلامية بإندونيسيا

SIDOARJO, EAST JAVA, INDONESIA - SEPTEMBER 30: Indonesia National Search and Rescue Agency officers search for survivors at a collapsed building Islamic Boarding School Al Khoziny on September 30, 2025 in Sidoarjo, East Java, Indonesia. Islamic Boarding School Al Khoziny Buduran Sidoarjo collapsed trapping dozens of students while performing Asr prayers. Indonesia National Search and Rescue Agency reported that one student died and 84 others suffered minor to serious injuries and were referred to Siti Hajar Islamic Hospital and Sidoarjo Regional Hospital. Search and evacuation efforts for buried victims are still being carried out. (Photo by Robertus Pudyanto/Getty Images)
فرق الإنقاذ تعمل على مدى ساعات للوصول إلى الناجين (غيتي)
Published On 30/9/2025
آخر تحديث: 08:45 (توقيت مكة)

تواصلت اليوم الثلاثاء محاولات إنقاذ الطلاب الإندونيسيين، بعد أكثر من 12 ساعة على انهيار مبنى مدرسة الخوزيني الداخلية الإسلامية بمدينة سيدوارجو في جاوة الشرقية، مما أسفر عن مقتل طالب واحد على الأقل، ويرجح أن يكون 65 طالبا مدفونين تحت الأنقاض.

وقامت فرق الإنقاذ الإندونيسية بتوصيل الأكسجين والماء للطلاب المحاصرين بين الأنقاض، بينما عملوا بجهد محاولين إخراج الناجين، بعد أن نجح عمال الإنقاذ والشرطة والجنود الذين حفروا طوال الليل في إخراج 8 ناجين مصابين.

وتجمع أهالي الطلاب في المستشفيات أو قرب المبنى المنهار، في انتظار أخبار عن أبنائهم، وسمع صراخ الأقارب وهم يشاهدون فرق الإنقاذ تنقل طالبا مصابا ومغطى بالغبار من قاعة الصلاة المنهارة.

Medical personnel wait beside an ambulance as rescue personnel search for survivors after a building collapsed at an Islamic boarding school in Sidoarjo, East Java province on September 29, 2025, injuring a number of students and trapping several others under the rubble.
الأهالي ينتظرون أي أخبار عن أبنائهم من تحت الأنقاض (الفرنسية)

وقال المنقذون إنهم رأوا عددا من الجثث، مما يشير إلى احتمال ارتفاع عدد الوفيات إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في المدرسة الإسلامية على عشرات الطلاب أثناء أدائهم الصلاة أمس الاثنين.

وكان الطلاب يؤدون صلاة العصر في مبنى خضع لتوسعة غير مرخص بها عندما انهار بشكل مفاجئ فوقهم، بحسب المتحدث باسم شرطة المقاطعة جولس أبراهام أبست.

وأوضح أبست أن قاعة الصلاة القديمة كانت في الأصل من طابقين فقط، لكنها خضعت لتجديدات أضيف خلالها طابقان آخران من الخرسانة من دون الحصول على ترخيص لبناء هيكل جديد.

وأعلنت السلطات المحلية أنها فتحت تحقيقا لتحديد المسؤوليات في هذا الحادث واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المتسببين في هذه المأساة.

