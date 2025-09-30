رئيس فنزويلا يوسع صلاحياته في مواجهة هجوم أميركي مرتقب

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه مستعد لإعلان حال الطوارئ تحسّبا لـ"عدوان" أميركي، بعد سلسلة ضربات أميركية على زوارق يشتبه في تهريبها المخدرات من فنزويلا، وفق ما أعلنت نائبته ديلسي رودريغيز الاثنين.

وقالت رودريغيز لدبلوماسيين أجانب إن مادورو وقّع مرسوما يمنحه "صلاحيات خاصة" بصفته رئيس الدولة للتصرف في مسائل الدفاع والأمن في حال "تجرّأت الولايات المتحدة على مهاجمة وطننا"، لكن مصدرا حكوميا أفاد بأن مادورو لم يوقّع المرسوم بعد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية مشترطا عدم كشف هويته "لقد عرضت نائبة الرئيس الوثيقة لإظهار أن كل شيء جاهز وأن الرئيس يمكنه إصدار المرسوم في أي وقت".

وفنزويلا في حالة تأهب قصوى على خلفية انتشار عسكري أميركي قرب سواحل البلاد.

ومن شأن المرسوم أن يسمح لمادورو بتعبئة القوات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، ومنح الجيش سلطة على الخدمات العامة وصناعة النفط.

ونشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب 8 سفن حربية وغواصة تعمل بالطاقة النووية في جنوب الكاريبي في إطار خطة معلنة لمكافحة تهريب المخدرات، لكن يبدو أن الخطوة ترمي خصوصا إلى الضغط على مادورو.

ودمّرت القوات الأميركية على الأقل 3 زوارق يشتبه في تهريبها المخدرات في الكاريبي في الأسابيع الأخيرة، وقتلت 14 شخصا في خطوة وصفها خبراء أمميون بأنها "إعدامات خارج نطاق القضاء".

ونشرت الولايات المتحدة أسطولا من السفن الحربية في منطقة البحر الكاريبي، وتقول واشنطن إن الهدف من ذلك هو مكافحة تهريب المخدرات عبر المنطقة.

وفي الأسابيع الأخيرة، ضربت الولايات المتحدة أيضا عددا من القوارب بزعم حملها مخدرات من فنزويلا، مما أسفر عن مقتل من كانوا على متنها.

وسعى مادورو إلى التصالح مع ترامب، حيث بعث برسالة إليه في وقت سابق من هذا الشهر يعرض فيها الدخول في محادثات مباشرة.

إعلان

ورفض مادورو المزاعم الأميركية بأن فنزويلا لعبت دورا كبيرا في تهريب المخدرات، وقال لترامب إنه يريد أن تكون العلاقة بين البلدين "تاريخية وسلمية".

ورغم ذلك، ذكرت شبكة "إن بي سي" الجمعة الماضي، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين عسكريين أميركيين يعدون خططا لضرب أهداف مزعومة تتعلق بتهريب المخدرات داخل فنزويلا.

وقالت نائبة الرئيس "ما تقوم به الحكومة الأميركية، وما يقوم به أمير الحرب ماركو روبيو ضد فنزويلا هو تهديد". وأعربت رودريغيز عن ثقتها بأن الفنزويليين سيقفون صفا واحدا خلف مادورو إذا وقع هجوم أميركي، مضيفة أن "فنزويلا موحّدة في الدفاع عن وطننا".