فرنسا تعتقل ابنة زين العابدين بن علي بطلب من تونس

أفاد مصدر قضائي فرنسي -اليوم الثلاثاء- أن السلطات الفرنسية أوقفت حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، استجابة لطلب تسليم صادر عن تونس.

وأوضح المصدر أن حليمة، البالغة من العمر 30 عاما، ستُعرض غدا الأربعاء على النيابة العامة لإبلاغها بطلب الاحتجاز المؤقت، تمهيدا لبحث إمكانية تسليمها إلى تونس أو إبقائها تحت المراقبة القضائية. وأشار إلى أن جلسة أمام غرفة التحقيق المختصة في قضايا التسليم ستُعقد لاحقا.

وتواجه حليمة مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بطلب من تونس بتهم تتعلق بالاختلاس، في حين أكدت محاميتها سامية مكتوف أن موكلتها "لم ترتكب أي جريمة"، معتبرة أنها "ضحية حملة انتقام تستهدف والدها الرئيس السابق".

وأفادت مكتوف بأنها ستُقدّم بلاغا إلى وزير الداخلية عن ملابسات توقيف حليمة بن علي، موضحة أن شرطية فرنسية تونسية أقدمت على مضايقات في حق ابنة الرئيس التونسي السابق بعد أن تعرفت عليها، ووصفتها علنا بـ"اللصة".

وكانت حليمة قد أوقفت في إيطاليا عام 2018 بطلب من تونس قبل أن يُفرج عنها، وهي تقيم حاليا في دبي، لكن توقيفها جرى أثناء زيارة خاصة إلى باريس.

يُذكر أن زين العابدين بن علي حكم تونس 23 عاما قبل أن تطيحه ثورة 2011، ليغادر إلى السعودية حيث توفي عام 2019.