عشرات الشهداء بغزة وآليات الاحتلال تتراجع من شارع الجلاء

أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 33 فلسطينيا بينهم 15 من طالبي المساعدات، في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، بينما تراجعت آليات الاحتلال من شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

واستهدفت هجمات الاحتلال خلال الساعات الماضية منازل مأهولة وخيما تؤوي نازحين في مناطق متفرقة بالقطاع.

ففي مدينة غزة قال مجمع الشفاء الطبي إن "طفلا توفي في مدينة غزة بسبب سوء التغذية ونقص العلاج".

كما أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف جوي استهدف شقة سكنية في محيط المستشفى، فيما أكد مستشفى المعمداني استشهاد شخصين وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي على حي التفاح شمال شرقي المدينة.

كما أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وواصل الجيش الإسرائيلي خلال ساعات الليل قصفه المدفعي على مخيم الشاطئ وحي النصر في الأنحاء الغربية من مدينة غزة، فيما شنت مقاتلاته غارات جوية عنيفة على حي الصبرة جنوبي المدينة.

وميدانيا، تراجعت آليات الجيش من شارع الجلاء -محيط عمارة الزهارنة- وسط مدينة غزة، والذي تقدمت إليه بشكل مفاجئ مساء الاثنين.

والاثنين، أفادت وكالة الأناضول -نقلا عن شهود عيان- بتقدم آليات عسكرية إسرائيلية بشكل مفاجئ، من الجهة الغربية للمدينة عبر شارع النصر، وتمكنت من قطع الطريق المؤدي إلى الشارع الموازي في قلب غزة وهو شارع الجلاء، قبل أن تتمركز في مفترق الزهارنة الحيوي وسط المدينة.

ويعتبر مفترق الزهارنة موقعا حيويا ومركزيا، إذ يقع في منتصف شارع الجلاء الذي يربط شمال المدينة بجنوبها، ويعد شريانا رئيسيا لحركة المدنيين وفرق الإسعاف والإمدادات على الرغم من التدمير الواسع الذي طاله على مدار حرب الإبادة.

وسط القطاع

أما في وسط القطاع فقد استشهدت أم فلسطينية وأبناؤها الـ6 وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الباز غربي مدينة دير البلح، فيما أكد مستشفيا العودة والأقصى استشهاد 15 وإصابة آخرين من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال قرب مراكز توزيع مساعدات في وسط القطاع.

وفي مخيم النصيرات، أٌصيب عدد من الفلسطينيين -غير محدد- بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة عرندس شمالا.

وفي مخيم البريج، قصفت المدفعية الإسرائيلية منزلا لعائلة القريناوي بمنطقة بلوك 7.

جنوب القطاع

وفي جنوب القطاع أفاد مستشفى ناصر باستشهاد 3 أشخاص من عائلة واحدة هم أب وزوجته الحامل وطفلهما في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب محطة العطار في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

كما شهدت منطقة الكتيبة وسط خان يونس قصفا مدفعيا متقطعا.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و55 شهيدا و168 ألفا و346 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.