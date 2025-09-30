أخبار|تفنيدات|الولايات المتحدة الأميركية

هل عثمان ديمبيلي أول لاعب أسود يتوج بالكرة الذهبية؟

epa12398753 Paris Saint-Germain's player Ousmane Dembele poses with the Men's Ballon d'Or trophy during the Ballon d'Or 2025 ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris, France, 22 September 2025. EPA/Mohammed Badra
لاعب باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي يقف مع جائزة الكرة الذهبية خلال حفل توزيع الجوائز (وكالة الأنباء الأوروبية)

هادي خراط

Published On 30/9/2025
آخر تحديث: 12:49 (توقيت مكة)

عقب تتويج النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، انتشرت على منصات التواصل رواية تزعم أنه أول لاعب أسود في التاريخ يفوز بالجائزة.

وظهر الادعاء أول مرة يوم 23 سبتمبر/أيلول الجاري عبر حساب Sporting King على منصة "إكس"، الذي كتب "عثمان ديمبيلي أول لاعب أسود يفوز بالكرة الذهبية منذ رونالدينيو عام 2005 الذي سلمه الجائزة".

وسرعان ما جرى تداول الادعاء في منشورات وصور مرفقة من الحفل نفسه.

الرواية المنتشرة

التغريدة الأصلية سرعان ما حصدت آلاف التفاعلات والمشاركات، لتنتقل إلى حسابات أخرى أعادت نشرها مع تغييرات ملحوظة في الصياغة، وحذفت بعض الحسابات اسم رونالدينيو، لتصبح الرواية أكثر إطلاقا "أول لاعب أسود يفوز بالكرة الذهبية."

خلال ساعات، تحولت العبارة إلى وسم متداول بين جماهير كرة القدم حول العالم، وأرفقت بصور من حفل التتويج ومقاطع فيديو للحظة استلام ديمبيلي الجائزة.

وقد غذى الغموض في الصياغة حالة من الجدل بين المتابعين حيث بارك فريق الإنجاز واعتبره "لحظة تاريخية"، فيما ذهب آخرون إلى التشكيك في صحة الادعاء وطرح تساؤلات عن تجاهل أسماء بارزة في سجل الجائزة.

اللافت أن المصطلح "أول لاعب أسود" أثار نقاشا موازيا حول جدوى الإشارة إلى لون البشرة في حدث رياضي، إذ اعتبره بعض المتابعين وصفا غير دقيق يحمل إيحاءات عنصرية ضمنية، ويركز على الهوية العرقية بدلا من الإنجاز الرياضي.

ما الحقيقة؟

فريق الجزيرة تحقق أجرى مراجعة دقيقة لأرشيف جائزة الكرة الذهبية، وبالعودة إلى السجلات، اتضح أن الادعاء مضلل تماما، إذ سبق أن فاز النجم الليبيري جورج وياه بالجائزة عام 1995، متقدما في التصويت على الألماني يورغن كلينسمان والفنلندي ياري ليتمانن.

يعد وياه حتى اليوم اللاعب الأفريقي الوحيد المتوج بالكرة الذهبية، وهو شخصية تاريخية جمعت بين التألق الرياضي والسياسة لاحقاً بعد توليه رئاسة ليبيريا.

كما أن فائزين آخرين من أصول أفريقية أو لاتينية سوداء توجوا بالجائزة، مثل البرازيلي رونالدو (1997 و2002) ورونالدينيو (2005).

المصدر: الجزيرة + وكالات

