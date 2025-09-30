مصرع سفير جنوب أفريقيا في فرنسا بظروف غامضة

أعلنت النيابة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، العثور على سفير جنوب أفريقيا في باريس ميّتا في الشارع بجوار فندق حياة، بينما نقلت صحيفة لو باريزيان أن زوجة السفير كانت قد أبلغت عن اختفائه بعدما وصلتها منه رسالة "مقلقة" عبر الهاتف.

وأوردت تقارير صحفية في وقت سابق أنباء غير مؤكدة بأن السفير نكوسيناثي إيمانويل متيتوا لقي مصرعه بعد "سقوطه من الطابق الـ22 في الفندق"، وهو مبنى شاهق يقع في منطقة بورت مايو غربي العاصمة الفرنسية.

وكان السفير وزيرا للفنون والثقافة في جنوب أفريقيا بين عامي 2014 و2019، كما كان وزيرا للرياضة بين 2019 و2023.